Daniela Blume se confiesa: "He pagado a mujeres por sexo"

Este martes, Daniela Blume, Adrián Rodríguez y Jorge Javier Vázquez participaron en Samanta y... el nuevo programa de Samanta Villar en el que diferentes invitados acuden a su casa para debatir sobre diferente temas. Esta semana el asunto estaba centrado en las relaciones sexuales pasadas, presentes y futuras.

Daniela aseguró que había llegado a pagar por mantener relaciones sexuales con chicas junto a su pareja, ya que es una persona a la que le gusta experimentar: "He pagado por sexo, en viajes a Ámsterdam, mientras viajaba con mis parejas. He experimentado mucho sexualmente, pero siempre necesito un vínculo fuerte. He contratado mujeres con ellos. Soy muy curiosa", aseguró la locutora. "También iría a un prostíbulo de muñecas con mi pareja. Por ver, nunca he estado en ninguno. En principio no me pone la idea, pero bueno", admitió.

En una íntima charla con Villar, la sexóloga siguió hablando sobre sus prácticas sexuales: "En contra de lo que pueda parecer, el sexo para mí es bastante sagrado. Me lo tomo muy en serio. En mi cuerpo, que es mi templo, entra quien yo decido. Me cuesta mucho hacerlo porque sí o con desconocidos".

"Cuando estoy soñando, durmiendo y soñando, tengo orgasmos sola. Ya estoy calibrando mi equilibrio. Yo aspiro a hacer esto en la vida real, sin soñar. Es natural y no tiene mérito, pero es así", dijo para sorpresa del resto de invitados. Daniela también cree que en la actualidad hay un gran problema con las redes sexuales y la "hipersexualización": "Los chicos creen que para dar la talla hay que hacer lo mismo que en los vídeos. Ellos creen que lo que les satisface es eso. Hay que ir un poco más allá del sexo superficial".

Por su parte, Jorge Javier Vázquez tampoco tuvo reparos en hablar de su ajetreada vida sexual: "Yo he tenido muchas parejas sexuales y muchos encuentros sexuales (…) Para mí el sexo es menos importante de lo que lo era antes. En una pareja cuando llevas tantos años... no sé. Pero creo que no es malo decir que en con el paso de los años la cantidad de veces que tienes sexo desciende", comentó el presentador de Gran Hermano Revolution. "En vacaciones tengo más sexo y cuando trabajo menos. En vacaciones caen más. No te voy a decir los que caen en vacaciones", bromeó. "Al final, con eso de vivir sin sexo, te acostumbras".