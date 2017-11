Laura confiesa los motivos de su marcha de 'GH': "¡No tenéis ni puta idea de lo que he visto!"

La cuenta oficial de Gran Hermano Revolution publicó un tuit este lunes en el que desvelaba que Laura había decidido abandonar la casa de Guadalix de la Sierra de manera voluntaria y sin dar explicaciones. Días antes, la concursante había decidido regresar al programa para ajustar cuentas pendientes con varios de sus compañeros. Sin embargo, tras pasar cerca de una hora en el confesionario, acabó tirando la toalla y abandonando el reality por la puerta de atrás.

😢 @MiriamGHRV rompe a llorar por la marcha de @LauraGHRV : "No quería llegar a este punto. ¿Por qué no ha hablado conmigo?" 🤦🏽 #GHDirecto pic.twitter.com/Nut8r3dg3l — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2017

Encerrada en el confesionario, Laura confesó al Súper los motivos de su abandono: "No tengo ganas de seguir aquí, Súper. Aquí nos permitimos muchas cosas con las palabras y creemos que con un perdón está todo arreglado. Aunque tenga imagen de dura y fría no quiere decir que no tenga sentimientos. Encima se me juzga porque vengo con resquemor, claro… ¡No tenéis ni puta idea de lo que he visto! ¡No tenéis ni puta idea de lo que he visto ahi fuera! Sinceramente, pienso que como siga aquí me vuelvo loca, no puedo, no tengo fuerzas, ya está, me quiero ir",

Su gran amiga Míriam lloró su decisión: "No quería llegar a este punto. ¿Por qué no ha hablado conmigo?", se preguntó. "Se va a arrepentir cuando se le pase el calentón en su casa, sobre todo por no haberse despedido de nosotros"