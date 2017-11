La desgracia de Pastora Soler: "Me hubiera quitado la vida"

La cantante Pastora Soler recibió este miércoles en su casa de Coria del Río a Bertín Osborne en una nueva entrega del programa de Telecinco, Mi casa es la tuya. La cantante comenzó hablando sobre su paso por el Festival de Eurovisión en el año 2012, una participación que surgió gracias a su hermano: "Me llamó para que fuera la próxima representante y yo le dije: 'Perdone, ¿qué?'. Si vuelvo hacia atrás, lo volvería a repetir. Pero de cara a un futuro, no volvería a ir a Eurovisión. Tras el festival me puse el listón demasiado alto".

También habló de su retirada de los escenarios debido a un percance que sufrió durante uno de sus conciertos. Según contó, "el día antes del concierto de Sevilla me levanté griposa, pero no se lo dije a nadie. Entre el calor, las defensas bajas y los nervios, me desmayé en el escenario. Más que por mí, me dolía por mis padres. Estaba toda mi familia allí viéndome".

Tras el incidente, la cantante se empezó a plantear la manera de volver a la música: "Empecé a pensar: ¿Cuándo me subo a un escenario? ¿Y si me pasa otra vez? Malú me dijo que tenía que volver cuando antes, para no coger miedo, pero creo que no hice bien". Según siguió narrando, quería despedirse de su público en los dos conciertos que quedaban de su gira: "En Málaga estaba cantando y sabía que era la última vez. No podía seguir. Salí del escenario porque tenía un cambio, pero sabía que no me salía la voz. Me metí debajo de una mesa y, si hubiera habido algo, me hubiera quitado la vida. Mi marido tuvo que salir a dar explicaciones, porque el público tenía que saber por qué no salía".

Un agónico momento en el que la cantante afirma: "Cerré los ojos, me vistieron y no quería saber nada de nadie. No abrí los ojos hasta que llegué al hotel" añadiendo que "desde que pasó lo de Sevilla empecé a recibir ayuda psicológica. Me sirvió para tomar la decisión".