Una sospecha obliga a censurar el canal 24 horas de 'Operación Triunfo'

La academia de Operación Triunfo se ha visto envuelta en polémica debido a que los concursantes podrían haber roto una de las principales reglas del concurso musical. Los responsables del programa tuvieron que censurar parte del canal 24 horas para requisar los móviles a los participantes porque habrían conseguido desbloquear sus móviles para poder comunicarse con el exterior.

Ésta se trataba de una de las grandes novedades de la edición. Los concursantes dispondrían de un teléfono con el que podrían compartir contenido a través de sus redes sociales, sin poder ver los comentarios de sus seguidores. Sin embargo, ellos no poseen acceso a internet o aplicaciones que les permitan el contacto con el exterior.

Al parecer, uno de los concursantes consiguió desbloquear el teléfono y aunque en un primer momento se pensó que podrían haber accedido a Internet, no fue así. Agoney consiguió escuchar la radio durante 15 minutos. "La tengo", dijo. "¿Los 40?", preguntó Aitana. "Siento que la bronca me va a caer a mi solo", contestó Cepeda. "No, nadie se va a enterar de nada", aseguró Aitana.

Una mala predicción, pues la organización se percató enseguida y retiró urgentemente los teléfonos para asegurarse de que no habían podido acceder a nada más. Así lo aseguró el propio Tinet Rubira, productor, en sus redes sociales: "Retiramos temporalmente los móviles, uno tenía la radio desbloqueada y durante 15 mininutos han sintonizado una emisora musical". Además, avisaron de que convocarán una reunión con los concursantes para aclarar lo sucedido.