¿Está Forocoches detrás de la continuidad de Cepeda en 'OT'?

El éxito que vive Operación Triunfo en televisión parece haber despertado la atención de Forocoches, que ya tiene experiencia en lo de boicotear programas de televisión. Varios hilos abiertos en la plataforma desvelan que los forococheros la han tomado con el concurso de TVE y quieren dejar dentro de la Academia a Cepeda, el concursante que se ha salvado de la nominación hasta en cuatro ocasiones gracias al público.

Su modus operandi siempre es el mismo: llamadas masivas, mensajes de texto y cuentas falsas para ponerse de acuerdo, con la novedad de las votaciones de la app, que registran miles de votos cada día. Algunos usuarios tienen planes para salvarle de la expulsión, pero también para llevarle a Eurovisión, ya que el representante de España será uno de los cinco finalistas de concurso y también se someterá a votación.

El trolleo de Forocoches tiene antecedentes. El más reciente, el de Antonio el Tekila, que se alzó como ganador de Got Talent España después de que el ejército forocochero "reventara" las votaciones y dejara en ridículo al programa, uno de lo más exitosos del prime time nacional de este año. El conocido como Tekilaso indignó hasta a Risto Mejide, que abandonó el programa indignado: "Me niego a ver lo que puede pasar esta noche. No voy a aplaudir una payasada".

Forocoches también participó, en parte, en la elección de Rodolfo Chikilicuatre, para el Festival de Eurovisión en 2008, y en la selección de John Cobra, para la final del representante español de 2010. Además, la Armada Británica tuvo que retirar de su web una propuesta del foro que animaba a bautizar su nuevo barco como "Blas de Lezo".