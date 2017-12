María Lapiedra descubre un engaño de Gustavo González: "¡No me mientas más!"

Este viernes, el culebrón de María Lapiedra y Gustavo González continúa siendo el protagonista de la semana en Sálvame. Esta vez han sido Kiko Hernández y Belén Esteban los encargados de asegurar que cuando el fotógrafo celebró una segunda boda con su ya ex mujer con motivo de sus 25 años de casados, era consciente de que su familia les había preparado fiesta aunque a María Lapiedra le aseguró que había sido por sorpresa.

Belén Esteban cree que el paparazzi no está contando la verdad en lo que a su relación con María se refiere y se mostró tajante con la actriz asegurando que Gustavo mintió: "La mujer de Gustavo nunca ha visto mensajes tuyos. Gustavo sabía que iban a ir vestidos de novios y leyó un discurso a su mujer", confesó a Lapiedra. La protagonista quería la pruebas, pues no era la versión que ella tenía de la historia y le preguntó directamente a Gustavo cuando entró por teléfono en directo. Aunque el colaborador no quiso entrar en detalles, reiteró que desconocía las cosas que iban a pasar en aquella celebración.

Pero cuando el colaborador afirmó que sabía que irían vestidos de blanco, a María le cambió la cara y terminó estallando: "¿Tú sabías que iba a ir ella vestida de novia? Dime la verdad por favor, no me mientas más". "No quiero hacer un espectáculo de esto. Yo no sabía cómo iba vestida ¿vale?", respondíó el colaborador, "esto es muy penoso". "Solo quiero la verdad", insistió María. "No sabía lo que iba a pasar en la playa", concluyó él.