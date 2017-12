Los momentos mágicos de las Campos en Nueva York

Los incondicionales de Las Campos están de enhorabuena: el miércoles se emitió un nuevo especial de las aventuras de Terelu, María Teresa y Carmen Borrego... esta vez en Nueva York.

María Teresa Campos puso rumbo a Estados Unidos acompañada de sus dos hijas para pasar unos días en la Gran Manzana antes de viajar a la soleada Miami. Un viaje que ha dejado grandes momentos y varios piques entre Terelu Campos y Carmen Borrego.

La hija pequeña de María Teresa no pudo evitar confesar que siente auténtico pánico a montar en avión, un miedo algo distinto al que padecen su hermana Terelu y su madre a la hora de usar ascensores. Por eso se dopó tanto que se quedó dormida nada más despegar. Terelu, mientras tanto y por supuesto, se puso hasta arriba de jamón en el viaje, por no mencionar una cerveza antes de llegar al hotel.

Aún así, este pánico no impidió que subiesen al Empire State para disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece. Ya desde arriba, Terelu comenzó a explicar todo aquello que veía, algo que molestó a su hermana: "Parece que te han contratado como guía del Empire State". Ofendida con el comentario, la colaboradora de Sálvame le respondió que no hace falta vivir en Nueva York para saber dónde está cada cosa: "Se llama ser instruida"; una contestación que a Carmen le sentó muy mal: "Ya me estás dejando de cateta".

María Teresa en Tiffany's | Archivo

Antes, durante el vuelo, Terelu volvió a montar el numerito como solo ella sabe, encontrando el móvil de su madre "en las tetas". Un momento surrealista por lo que significa para María Teresa Campos, sin duda la seria del grupo (y la más reticente a participar en las aventuras de sus hijas).

Pese a estos pequeños rifirrafes, las hermanas disfrutaron mucho en su visita a Chinatown donde se hicieron con falsificaciones de los bolsos de moda; y mucho más disfrutó Terelu con los cientos de puestos de perritos calientes que había por la ciudad (más tarde, en el metro, brindaría "por su papada"). Si algo demostró el especial de Telecinco es que la hija de María Teresa es toda un adicta a las compras, no paró de hacerlas desde que llegó al aeropuerto.

María Teresa no se quedó atrás, e incluso se caracterizó como la protagonista de Desayuno con diamantes para ir a Tiffany's, en plena quinta avenida. Una jugada previsible que fue compensada por más frases de Terelu, como "ole, ole, ole, turrón de Toblerone".