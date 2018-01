¿Quién no vistió de negro en los Globos de Oro?

Los asistentes hicieron de la 75 edición de los Globos de Oro la más reivindicativa de su historia luciendo trajes y vestidos negros para denunciar los abusos sexuales que se han vivido en Hollywood durante décadas. El movimiento Time's Up puso en marcha la iniciativa como gesto para protestar contra la desigualdad de género y la mayoría de los asistentes siguieron el código a rajatabla, pero entre la marea negra hubo tres mujeres que se saltaron la "norma" establecida: Meher Tatna, Barbara Meier y Blanca Blanco. Aunque no son tan conocidas, ¿quiénes son estas mujeres y por qué siguieron a los demás?

Meher Tatna, nacida en la India, es la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La también actriz eligió el rojo porque, según varios medios extranjeros, en su cultura es el color equivalente al negro y éste sólo está permitido que lo vistan las mujeres viudas. Lo que sí puso Tatna en su bolsillo fue el pin oficial de Time's Up que lucieron la mayoría de los invitados. Durante su discurso, la actriz india anunció que la asociación que preside invertirá dos millones de euros en unas becas para periodistas de investigación que luchen contra los abusos.

Quien más críticas generó en redes sociales fue Blanca Blanco, que decidió ponerse un vestido asimétrico de terciopelo rojo con gran escote y apertura lateral. La actriz norteamericana aseguró que apoya el movimiento y explicó que su decisión es por simple gusto. "Me encanta el rojo. Llevar rojo no significa que esté en contra del movimiento Time's Up. Aplaudo y apoyo a las valientes actrices que continúan rompiendo el círculo del abuso a través de sus acciones y sus elecciones estilísticas. Es uno de los muchos factores que están llevando a las mujeres a un lugar más seguro por su estatus en el mundo de la interpretación", explicó Blanco al medio digital Refinery29. Aún así, tuvo que volver a defenderse en Twitter debido a la lluvia de comentarios: "La vergüenza es parte del problema. La situación es más importante que mi vestido".

Otra de las mujeres que llamó la atención fue la modelo alemana Barbara Meier, que escogió un vestido bordado con estampado de flores y una gran cola de plumas. En su cuenta de Instagram, explicó su decisión: "Muchas mujeres usarán negro en la alfombra roja hoy como parte del movimiento Time's Up. Creo que esta iniciativa generalmente es grandiosa y extremadamente importante. Sin embargo, he decidido usar un vestido colorido hoy. Si queremos que los Globos de Oro representen hoy a las mujeres fuertes que luchan por sus derechos, entonces a mis ojos, es la forma incorrecta de dejar de vestirse y tener la alegría de expresar nuestra personalidad a través de la moda. Hemos luchado durante mucho tiempo por esta libertad, que podemos usar lo que queremos y que está bien vestirse sexualmente. Si restringimos eso, porque algunos hombres no tienen el control, eso es un retroceso en mi opinión. No deberíamos tener que vestir de negro para que nos tomen en serio. Las mujeres debemos ser radiantes, coloridas y brillantes. Esto simboliza a mis ojos nuestra fuerza y libertad".