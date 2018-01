Ansiedad y llantos: el preocupante estado anímico de los concursantes de 'OT'

Hola a todos. Subo esta foto para contaros algo sobre lo que pasó anoche que desde casa no se entendió y que creo que es necesario. Las galas se viven de forma muy diferente desde el plató, en la academia y desde el salón de casa. Os lo prometo. Muchas de las sensaciones que percibimos en plató son diferentes a las que llegan en forma de ondas al televisor de cada uno. De hecho, a veces, en casa todo va mucho más rápido. Me explico. Anoche tanto el jurado, como el resto de los chicos y yo sentíamos que Alfred no estaba cómodo. De hecho, ya visteis que salió y entró varias veces de plató porque se encontraba indispuesto. La sensación era que estaba agobiado, por alguna razón qie desconocíamos. Fue justo antes de su actuación cuando a mí, y no al jurado, se me informó de que se encontraba algo mareado, con ansiedad y que aún así había decidido cantar. De hecho se le propuso no hacerlo pero él quiso demostrar que podía, que quería y así lo hizo. Cuando Joe le comentó que le había visto mala cara, no tenía ni idea de lo que realmente le pasaba. Os prometo que ninguno de los 4 miembros del jurado lo sabían hasta que se fueron a deliberar y se les informó también a ellos. La salud es lo primero siempre y esto no se valora ni se delibera... es sentido común. Os prometo que cuando acabó la gala fueron los primeros en interesarse por él y, para tranquilidad de todos, Alfred está estupendamente y recibió todas las atenciones que necesitó en todo momento (solo faltaría). Es música pura y ayer lo volvió a demostrar. Creo que era necesario contaros esto. Un abrazo para todos y muchas gracias por aguantarnos cada lunes 😘😘😘

