El gesto más sensible de France Gall, la muñeca de la canción francesa

A los setenta años acaba de morir en su residencia, a las afueras de París quien fuera uno de los ídolos de la canción francesa de los años 60 y 70, France Gall. Símbolo de lo que entonces empezó a llamarse "chica ye- yé", que ella encarnó con su desenfado, al interpretar sobre todo "Poupée de cire, poupée de son", que le supuso ganar el Festival de Eurovisión de 1965, celebrado en Nápoles. Tan popular se hizo aquella sencilla y simple melodía que llegó al número 1 de prácticamente todas las listas musicales europeas. Con el transcurso del tiempo, al celebrarse el 50 aniversario de ese certamen, expertos en el mismo consideraron aquel tema como uno de los más comerciales y divulgados del Eurofestival. Me atrevo a suponer que quienes ya hayan traspasado la sesentena, puede que aún retengan en la memoria el estribillo o parte de la letra de aquella pieza cuyo título en España se redujo a la mitad con respecto al original: "Muñeca de cera". Donde se escuchaba aquello de "Soy tan solo una muñeca / que no sabe de amor…".



Ciertamente, como me confesaría ella misma en Barcelona cuatro años más tarde de su triunfo, a sus veintitrés años continuaba soltera y sin compromiso. Pero al poco tiempo de confiarme esto conoció al compositor Michel Berger, con quien tuvo dos hijos: Raphaël, que ha seguido la carrera de su progenitor, y Pauline, muerta en 1997 a causa de una fibrosis quística, noticia que el matrimonio no quiso que entonces se hiciera pública.

En aquella ocasión de mi entrevista con France Gall sucedió una anécdota que no me resisto a transcribir. Nos encontrábamos en los alrededores de la Catedral de Barcelona, en época navideña, junto a los belenes y puestos de figuritas. Lugar precioso de esa zona monumental. France Gall estaba vestida de pastorcilla, para grabar un programa de Televisión Española. De repente, desde un balcón, alguien arrojó a la calle un gato negro. Semejante actitud incívica y cruel sorprendió al grupo en el que me encontraba junto a la cantante, la que en seguida se hizo con el felino, lo arrulló entre sus brazos, amorosamente, quedándoselo para sí. Ignoro qué nombre le pondría. El episodio, que para un supersticioso hubiera sido fatal, no alteró a France Gall; todo lo contrario, demostrando su sensibilidad hacia aquel animal tan maltratado por su dueño.



Isabelle Geneviéve Marie Anne Gall se llamaba quien nació en París en octubre de 1947. Su padre, Robert Gall, era letrista y consiguió uno de los éxitos más recordados en la voz de Charles Aznavour: "La mamma". Modelo en sus primeros años juveniles, adaptó el sobrenombre de France Gall para su carrera musical, que desarrolló prácticamente en Francia, aunque también la ampliara a Alemania. En España, después de "Muñeca de cera" dio a conocer, ya con menor difusión, "Los años locos". Su estilo transcurrió entre canciones rítmicas como la antes citada y otras que a ritmo de balada o de aire pop-rock la mantuvieron unas décadas entre las intérpretes más populares de la canción francesa.



Buena parte de sus éxitos la tuvo el compositor Serge Gainsbourg, que le suministró piezas de muy variado contenido, con letras de mayor enjundia literaria. Fue cuando también se acercó a la música de jazz. Ella me confesó que a pesar de pertenecer a la misma generación tenía un repertorio muy diferente a sus supuestas rivales, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila o Dalida. En nuestro país, su nombre dejó prácticamente de interesar en la década siguiente al de su triunfo eurovisivo, la de los años 70. Llevaba últimamente dos decenios retirada de los escenarios, aunque mantenía la ilusión de volver a ellos con alguna comedia musical y nuevos discos que le iba componiendo su marido, fallecido hace unos años. Desgraciadamente un cáncer se la ha llevado para siempre.