La caída de audiencia de 'Mi casa es la tuya': Bertín ya no lidera

Bertín Osborne | Imagen de televisión Bertín Osborne regresó el pasado septiembre con nuevas entregas de Mi casa es la tuya, una temporada que parece alargarse pero que sin embargo, no está cosechando los datos de audiencia esperados. La tercera temporada cerró con una media de 2,4 millones de espectadores por programa, un 15,9% de cuota de pantalla, pero la competencia no ha dejado remontar al programa de entrevistas. El que se convirtió en uno de los formatos estrella de Telecinco, ya no es lo que era. El principal rival del fue la serie de Antena 3 Tiempos de guerra, que arrancó el mismo mes y relegó a Bertín al segundo puesto. A punto de finalizar, la ficción marcó un 15,7% de cuota de pantalla con una media de 2.362.000 espectadores, mientras que el programa de Telecinco se tuvo que conformar 13,4% de cuota de pantalla y manteniendo una media de 1.905.000 espectadores con los actores de Perfectos Desconocidos como invitados. Lo cierto es que la audiencia ha sido muy irregular en la cuarta temporada y hay diferencias abismales. Mientras que el programa con las Campos cosechó un gran 18,2% de share (2.444.000 espectadores), el día de Navidad no corrió la misma suerte y cayó a su mínimo histórico con un 8,4% con el Padre Ángel como protagonista. ¿Por qué Telecinco mantuvo entonces el formato en vez de descansar durante las fiestas? Según el portal Bluper, la respuesta está en el contrato que Mi casa es la tuya tiene firmado con la productora Proamagna desde marzo de 2016, cuando se mudó de TVE a Telecinco. Las partes firmaron un acuerdo que les unía de mayo de 2016 a finales de este 2018, con un mínimo de 65 programas producidos y por un valor de 225.0000 euros por un programa de 70 minutos o 250.000 euros por un programa de 80 minutos. Así, la cadena llegará más rápido al final de su contrato ahora que los datos no son los ideales. Contando con el emitido este lunes con Paz Padilla como protagonista de nuevo y sus amigos, Mi casa es la tuya habrá emitido un total de 55 entregas, por lo que sólo quedan 10. Compartir

