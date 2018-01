Anna Simón, incómoda por los comentarios sobre su escote y su soltería

Este jueves, Anna Simón fue el objetivo de sus compañeros que, en clave de humor, quisieron saber más sobre la vida privada de su compañera en Zapeando. Uno de los primeros en atacar a la colaboradora fue Miki Nadal que criticó su forma de vestir: "Eres la única persona que lleva gorro de invierno, bufanda y escote", afirmó. Además, Frank Blanco aprovechó el momento para echar más leña al fuego: "El estilismo nunca ha sido su fuerte. No sabe combinar".

La catalana no se quedó callada y les respondió rotunda: "Oye, os estáis metiendo con el estilista del programa. Pedidle perdón ahora mismo". "El estilista no tiene la culpa de tu mal gusto", dijo entre risas el presentador. Y Miki Nadal, remató: "Bastante hace con lo difícil que es tu cuerpo", provocando las risas entre el público.

Cristina Pedroche aprovechó que hablaban sobre las relaciones amorosas para atacar también a su compañera. Al dar paso a uno de los juegos diarios que hacen en el programa, en el que la audiencia tenía que subir a Twitter una fotografía con sus parejas sentimentales para que los colaboradores descubrieran si se trata de una relación reciente o estable, Anna preguntó si se podía mandar fotos con animales. El presentador negó y ella exclamó: "Es que nunca me dejas participar. No puedo mandar nada".

"Bueno, pues búscate pareja. Ya sé que en tu caso es extremadamente difícil", le contestó Frank. Inmediatamente después, Pedroche aprovechó para preguntar por su estado civil: "¿Entonces no tienes pareja?". "No lo sé ya, fíjate. Unos dicen que sí y otros que no", contestó con los brazos cruzados, visiblemente incómoda, pero con una sonrisa.