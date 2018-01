La última entrega de Las Campos en Miami dejó nuevamente momentos para la posteridad y en el queTerelu Campos ha sido la gran protagonista. La hija mayor de María Teresa Campos se ha vuelto a mostrar tal y como es sin miedo a las críticas ni a las quejas.

De lo más resuelta con la comida, Terelu disfrutó junto a su madre y su hermana de la gastronomía típica de nuestro país al otro lado del océano. En una de las cenas con su hermana Carmen Borrego y una amiga comió croquetas hasta la saciedad y vivió un pequeño altercado que terminó con un monumental enfado de la colaboradora.

Todo sucedió cuando un joven se acercó a su mesa para saludar a la colaboradora de Sálvame. Lo que en un principio parecía una relación entre fan e ídolo pasó a convertirse en un ofrecimiento para darle un masaje a Terelu.

Ante la negativa de esta y la voluntad de que se marchasen juntos de paseo, el joven intentó darle un beso en los labios a Terelu algo que la enfureció: "Te doy una hostia que te pongo del revés". Tras la mediación de Raúl Prieto, el joven se marchó y Carmen le confesó a su hermana que lo único que el chico había intentado es ofrecerles sus servicios personales a cambio de una remuneración. Una oferta que Terelu no aceptó pero que le dejó muy mal sabor de boca: "Me sentí mal conmigo misma por no haberme ido detrás de él y haberle fostiado".