Aunque ya habían compartido cartel y plaza de toros, aún no habían coincidido en un programa de televisión. Manuel Díaz y Julio Benítez, los dos hijos toreros de Manuel Benítez, el Cordobés, se sentaron juntos este lunes para comentar en una entrevista exclusiva con Bertín Osborne cómo han vivido el reencuentro familiar dentro y fuera del coso taurino tras la reciente resolución judicial en la que se confirmó su parentesco.

Palma de Río, localidad cordobesa natal de Manuel Benítez, el Cordobés, fue el escenario en el que Bertín Osborne reunió en Mi casa es la tuya a los dos hijos que siguieron los pasos de su padre en el mundo del toro. Manuel Díaz explicó cómo ha vivido los numerosos acontecimientos que se han sucedido a lo largo de los últimos dos años, desde que decidió llevar adelante la demanda de paternidad alreconocimiento por parte de un juez de las pruebas de ADN, pasando por las declaraciones públicas de Manuel Benítez en las que lo reconocía como su hijo.

Según la versión de Manuel, a su padre le interesaba más quedar bien públicamente antes que tener una relación padre e hijo con él: "Yo creo que me merezco, después de tanto tiempo, tener cinco minutos con él. Sin gente, sin una cámara. Que luego quiere hacerse quinientas mil millones de fotos, me las hago. Que luego tenemos que irnos los dos abrazados por la plaza de las Tendillas de Córdoba, me voy. Pero yo quiero cinco minutos. A los tres días de reconocerme como su hijo me fui a entrenar y me encontré una página en el Diario de Córdoba de mi padre diciendo: 'He invitado a Díaz a vernos en mi casa y lo ha rechazado'. No, perdona. Imagínate cuando vi aquello. Automáticamente llamé a este señor que me llamó y le dije: lo primero, borra automáticamente mi número de tu agenda y no me llames más en tu vida", contó a Bertín.

"Yo me hice torero porque no me quedó más remedio en mi vida. Era mi única arma para intentar darle justicia a lo que mi madre estaba sufriendo. Vocación sí la he tenido después, pero lo que más me gustaba con 13 años era jugar con los niños y no ponerme a entrenar. Yo me hice torero por venganza, porque yo tenía que vengar a mi madre, buscar mis raíces, mi sangre", contó Manuel sobre sus inicios en los ruedos.

Aunque no se ha producido un encuentro público entre padre e hijo, sí lo ha habido entre hermanos. Manuel y Julio narraron cómo se fraguó la cita que ha desembocado en una estrecha relación que incluso comparten en los ruedos. "La vida no me ha dado la oportunidad de estar con Manuel, pero sí de conocer a Julio que es un ser humano excepcional que me recuerda a mí cuando tenía su edad, porque tiene esa inocencia del que tira para adelante con todo y eso me encanta", comentó Manuel. "El tema de mi hermano no se hablaba en casa, era un tema delicado. Seguro que mi padre y mi madre sí lo hacían, pero nosotros hemos intentado no sacarlo en conversación (…) El día que conocí a Manuel me di cuenta de lo mucho que se parece a mi padre. Me sorprendieron sus manos y los andares. Cuando lo vi venir por primera vez con esa forma de andar que es la misma que tiene mi padre, me quedé impresionado. Conocer a Manuel ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado este año", confesó Julio.

Además, explicó cómo ha vivido su infancia en la familia Benítez, siendo el pequeño de cinco hermanos y con una clara, aunque algo tardía, vocación por el toreo: "Decidirme a dar el paso definitivo fue bastante más tarde, con 17 años.Yo no fui capaz de decírselo a mi padre porque siempre he sido muy introvertido. Fue mi hermana Martina la que se lo dijo después de que yo se lo pidiera. Estábamos todos reunidos en una comida y ella le soltó: 'Papá, quiero comentarte una cosa que Julio no se atreve a decirte: que quiere probar en el mundo del toro'". También habló del reciente accidente de moto que ha sufrido, que le ha tenido durante semanas recuperándose, y del interés de su padrino, Julio Iglesias, por su salud tras el percance.