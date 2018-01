La última entrega de Las Campos en Miami, en la que Terelu Campos volvió a ser la protagonista, dejó nuevamente un momento que pasará a la historia de la televisión. En una de las cenas con su hermana Carmen Borrego y una amiga comió croquetas hasta la saciedad y vivió un pequeño altercado que terminó con un monumental enfado de la colaboradora. Todo sucedió cuando un joven se acercó a su mesa para saludar a la colaboradora de Sálvame. Lo que en un principio parecía una relación entre fan y famosa pasó a convertirse en un ofrecimiento para darle un masaje a Terelu. Incluso intentó besarla, algo que la colaborado no toleró: "Te doy una hostia que te pongo del revés", le dijo al joven.

Unos días después de la emisión del capítulo de Las Campos, Terelu ha descubierto la verdad sobre el joven que entró por teléfono este lunes en Sálvame para contar qué se escondía detrás de su intervención. David, o más bien Jesús, que es su nombre real, aseguró que todo fue una broma: "¿No me dijiste que te llamabas David?". "Todo fue una broma", reconocía el joven. "No soy ningún chico de compañía. Soy actor".

La cara de Terelu cambió y pasó de la sorpresa al cabreo: "Estoy escribiéndole un mensaje a alguien que me lo ha negado hasta la saciedad", explicó con el móvil en la mano. "Yo le dije: si es una broma, no me ha hecho gracia, pero es una broma. Prefiero eso a que alguien me entre creyendo que estoy aquí, abierta las 24 horas". "Te digo una cosa. No te llevaste una leche de milagro. Me faltó esto".

Por si no había suficiente tensión en el ambiente, Paz Padilla bromeó sobre el asunto, enfadando aún más a Terelu: "¿No te gustaría salir con Terelu? Ella lo dice, no está de saldo, pero está de oferta", dijo la presentadora. "Mucho cuidado, Paz, que no me hace ni puñetera gracia", le contestó Terelu.