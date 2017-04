Siete cuentas de Instagram que no puedes perderte si eres padre

¿Se te han acabado las ideas para las cenas de tus hijos? ¿Estás embaraza y no sabes si son normales los síntomas que tienes? ¿Quieres salir a comer con los niños y buscas el sitio adecuado en el que todos estéis a gusto? Instagram puede tener la solución. Esta red social, en constante auge, no solo sirve para ver fotos ideales y perfectas de millones de usuarios que te incitan a pensar que tu vida no es tan perfecta como la suya. También puede darte ideas reales y sencillas para disfrutar con y de tus hijos y aquí os enseñamos ocho cuentas para hacer la tarea de cuidar y enseñar a los niños un poquito más fácil.

Babysuite by Pau (@babysuitebypau)

Paula es matrona en Reino Unido, aunque ahora vive a caballo entre Londres y Madrid, y se ha convertido en mamá hace unos meses. En su cuenta, además de su día a día con la pequeña Lily, también podrás aclarar todas tus dudas si vas a convertirte en mamá dentro de poco o tienes un bebé. Cada poco tiempo acompaña a sus fotos de textos bastante extensos para lo que acostumbra esta red social en los que explica todo lo que a una madre primeriza le interesa saber cuando está embarazada: los cambios que experimenta nuestro cuerpo, los exámenes a los que hay que someterse, cómo crece el bebé semana a semana... Tiene también un canal de youtube que puede aclarar muchas de las preguntas que surgen en este período.

Gabi te cuida (@gabitecuida)

Enfermera pediátrica que puede aclararnos las pequeñas dudas del día a día relacionadas con la salud de nuestros hijos. Desde cómo hacer un lavado nasal a qué hacer si tu hijo se ha hecho una herida pasando por cómo detectar el reflujo gastroesofágico que tantos dolores de cabeza provoca a los papás que tienen niños con este problema que se cura con el tiempo. Tan solo lleva seis meses en Instagram y aún no tiene demasiados posts pero actualiza cada pocos días su cuenta y poco a poco irá resolviendo las dudas que a todo padre le surgen.

Baby lead weaning España (@babyleadweaningespana)

Para quien no le suene, el baby lead weaning es una práctica muy de moda ahora que consiste en no triturar los alimentos sólidos y ofrecérselos en su forma natural a los bebés que ya tienen seis meses y deben empezar con la alimentación complementaria. Es decir, nada de purés. Esta técnica tiene sus amantes y sus detractores pero no queremos aquí abrir este debate. Más allá de si es o no la mejor forma de introducir los sólidos a tus hijos, que eso solo lo puedes decidir tú, esta cuenta publica recetas muy interesantes para alimentar a los bebés y no tan bebés. ¿Qué te parecen unos muffins salados de calabacín y zanahoria? ¿O unas albóndigas de merluza y pimiento? Aquí encontrarás cómo hacerlo.

Cenas para peques (@cenaparapeques)

Si piensas que lo del baby lead weaning no es para ti, tienes niños más mayores y tiras más hacia lo tradicional pero ya se te han agotado las ideas para las comidas y cenas de tus hijos, esta cuenta tiene la solución. Recetas fáciles para padres sin tiempo, sanas y ricas que harán que los niños se chupen los dedos. Esta madre de tres niños también lleva poco tiempo en Instagram pero ya tiene en su cuenta decenas de recetas que te sacarán de más de un apuro. Complementa su cuenta con su canal de youtube en el que podréis ver en vídeo las recetas paso a paso.

Mamma Proof (@mammaproof.madrid)

En muchas ocasiones salir a comer con los niños puede ser misión imposible. Encuentras un sitio perfecto pero… ¿habrá espacio para el carrito? ¿Tendrán tronas? ¿Aguantarán mis hijos sentados en la mesa toda la comida? Son las típicas preguntas que todos los padres nos hacemos cuando estamos saliendo por la puerta de casa y a todas ellas puede tener respuesta esta cuenta de instagram si eres de Madrid o tienes pensado pasar unos días en la capital. En ella, esta comunidad de madres proponen restaurantes donde las familias son bienvenidas pero no solo eso. También todo tipo de establecimientos donde pasar un buen rato con tus hijos.

Maestras molonas (@maestrasmolonas)

Estas maestras de educación infantil de Granada han creado esta cuenta de instagram para enseñar su día a día en el colegio en el que dan clase y aportar ideas a todos aquellos padres que quieran hacer manualidades con sus hijos. Son actividades sencillas, con materiales que no son nada difíciles de encontrar y pensadas para niños a partir de tres años. También enseñan actividades divertidas para introducir a nuestros hijos en el mundo de las letras.

Mis cuentos infantiles (@miscuentosinfantiles)

Esta cuenta, que también lleva una maestra de educación infantil, propone todo tipo de libros para los más pequeños de la casa. De cada cuento que publica, escribe una extensa reseña para explicar el contenido del libro y orientar así a los padres que quieran inculcar a sus hijos desde pequeños el amor por la literatura. Además, cada poco tiempo, realiza sorteos para que quien lo desee pueda optar a conseguir uno de estos cuentos.