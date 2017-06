Andalucía, el mejor destino para unas vacaciones de verano

Si hay una región española que identifiquemos con las vacaciones de verano es sin duda Andalucía: ocho provincias que nos ofrecen un seguro de sol como quizá ninguna otra zona en el continente europeo.

Playas enormes y salvajes como la de Muertos, en Carboneras, o la de Bolonia, en Tarifa; deliciosas playas urbanas como la Caleta de Cádiz o la Barrosa en Chiclana; pequeñas calas en las que disfrutar de un mar virgen, como la Cala Cristal. La variedad está asegurada.

Además, Andalucía tiene una de las mayores acumulaciones de banderas azules de nuestro país: hasta 90 playas andaluzas –14 más que en 2016– tienen esta distinción europea que reconoce aquellas que cumplen una serie de requisitos de calidad ambiental y también de instalaciones y servicios. A éstas hay que sumar también 17 puertos deportivos y dos embarcaciones turísticas para completar la mejor oferta de mar que se puede soñar.

Deporte para todos

El deporte es otro motivo para viajar a Andalucía: una de las mejores colecciones de campos de golf del mundo, mil posibilidades para los deportes a caballo, actividades de todo tipo en la naturaleza y, por supuesto, deportes acuáticos, la opción clara de cara al verano: tanto el amplio litoral andaluz como los cursos de muchos de los ríos que atraviesan su espacio geográfico y los embalses de mansas aguas, propician la práctica de los deportes náuticos en la región.

Andalucía es una gran enamorada del mar y los que comparten esa pasión hallan en ella un lugar con multitud de posibilidades donde dar libertad a sus ansias de disfrute navegando a vela o deslizándose en tablas de wind surf gracias a la fuerza del viento. Otras actividades acuáticas también son muy practicadas en las numerosas playas andaluzas. No faltan zonas angostas y rocosas y bellos fondos marinos que hacen las delicias de los amantes del buceo y el submarinismo.

La oferta es rica y variada, por lo que se puede disfrutar tanto surcando mares como recorriendo las riberas de nuestros ríos o descubriendo las maravillas de las profundidades de nuestras costas.

Una gastronomía exquisita

Pero Andalucía no es sólo sol, playa y actividades deportivas, por supuesto, una de las muchas cosas que ofrece al viajero es la gastronomía: desde la más alta cocina –la comunidad cuenta con 14 restaurantes con estrella Michelin– hasta la mesa del día a día, Andalucía es una región en la que comer es una experiencia siempre estimulante y la comida una fuente de placer garantizada.

Especialmente en verano, con tres platos fríos que han triunfado en toda España pero que en ningún lugar saben tan bien como en Andalucía: el gazpacho, el salmorejo y el ajoblanco –cada uno con distintas variaciones– además de las muchas recetas que se pueden disfrutar durante todo el año.

Todo, por supuesto, con la base de los mejores productos: el jamón, los quesos, los aceites, el marisco… con denominaciones de origen que defienden una tradición de máxima calidad.

Y lo mejor es que el placer de la gastronomía se prolonga mucho más allá de la mesa: rutas, visitas guiadas, experiencias y eventos pueden hacer de la comida y de todo lo que la rodea no sólo un placer, sino un motivo para el viaje, una excusa para aprender y conocer.

En familia, en pareja, con amigos…

Tanto si viajamos con nuestra familia, en pareja o con un grupo de amigos Andalucía nos ofrece opciones perfectas para hacer de cualquier día un día divertido e inolvidable.

Once parque acuáticos en siete provincias que son una excelente opción para pasar un día de diversión este verano, bien con los pequeños de la casa bien con amigos. Como también lo son parques de atracciones o los parque temáticos que nos permiten acercarnos a la naturaleza desde puntos de vista tan diferentes como los acuarios o el sorprendente, y apasionante, mundo de los cocodrilos.

Una naturaleza que también nos estará esperando, sobre todo a los más pequeños, en los muchos zoológicos de la comunidad, cada uno con su particular acercamiento al mundo animal, unos más tradicionales, otros centrados en las profundidades del mar o en el mundo de las aves.

Y, por supuesto, a todo esto hay que añadirle en verano espectáculos para todos los gustos –y todos los bolsillos– que completan una oferta de ocio y cultura absolutamente imbatible. En resumen: no hay nada que no se pueda hacer en Andalucía y no hay turista que no pueda disfrutar allí de unas vacaciones inolvidables.