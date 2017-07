Por fin llegó el gran día para Jorge Brazalez, el flamante ganador de la quinta edición de Masterchef. Este viernes presentó su libro cocina, Las recetas de Jorge, donde se recogen recetas que transmiten la misma pasión que ha demostrado a lo largo de su participación en el concurso. Ensalada de perdiz y mango, rissotto de alcachofas o el famoso solomillo que le hizo pasar el casting de Masterchef, son algunas de la recetas que los lectores encontrarán en el libro.

Chic asistió a la presentación del libro donde Jorge habló sobre sus recetas favoritas del libro, los planes que tiene a partir de ahora y cómo está llevando su salto a la fama.

P: ¿A qué tipo de público va dirigido el libro?

Jorge: He tenido relación con la vanguardia pero sin pasarme demasiado. Yo creo que el sifón lo usé una vez y porque era obligatorio. Durante la prueba del cocido de Miguel Ángel Muñoz. Es verdad que he usado muchas más técnicas de vanguardia y cocina moderna, pero creo que guardo bastante relación con la tradición y con la cocina de producto, de origen, salvaje. Son recetas sencillas a las que cada uno pueden darle su propia vuelta, no hace falta que la sigan a rajatabla. Es una cocina auténtica y con mucha especia, con mucho origen, con una historia que contar y espero que el que lo lea lo sienta.

P: ¿Cuál es tu receta favorita del libro?

J: No sabría decirte. Pero tengo especial cariño al solomillo con salsa de dátil y crema de patata que fue la receta con la que entré al concurso. Además, hice una nueva versión durante el programa y también me hizo ganar.

P: ¿Qué planes tienes a partir de ahora?

J: Pues no he sido nunca de hacer planes a largo plazo, pero bueno, ahora mismo estoy en Formentera en un sitio donde trabajo siempre y además, hemos abierto otro local que es una terraza donde se cena y he elaborado yo la carta. Tengo que tener en cuenta que en septiembre empiezo en San Sebastián en la Basque Culinary Center – premio conseguido por ganar Masterchef- y que creo que ahí terminaré o empezaré a formarme como lo estoy haciendo.

P: ¿Entre esos planes está la televisión?

J: Bueno, me gustaría seguir en televisión y en cocina porque es una forma muy bonita de llegar a mucha gente, a muchas casas. No tengo ningún plan todavía establecido, pero estar en un programa de cocina en un futuro, sería increíble. En uno más humilde en que poder conectar con gente, con jóvenes que empiecen a querer cocinar y buscar sabores.

P: ¿Cómo ha sido el golpe con la fama y todo lo que conlleva el ser tan popular?

J: Pues en esa parte tengo un poco de ventaja. Cuando jugaba al fútbol en Colombia, viví un estado similar. Esto es muchísimo más especial, porque es en mi país y es una cosa muy limpia en la que a mucha más gente que con el fútbol. La gente ha sido muy cariñosa desde mi salida. Estoy encantado con me pidan una foto, nunca es una molestia, es un gusto porque corresponder ese cariño tan incondicional es un placer para mi.

P: ¿Cómo estás llevando el verte en las portadas de las revistas y que la gente tenga interés en tu vida privada con Miri?

J: Pues es muy chocante y es un cambio muy grande. Nunca me había imaginado, ni aún ganando Masterchef, que fuera así de fuerte esta repercusión. Pero estoy muy contento y a la vez sigo siendo muy normal. La gente cuando me ve en Formentera descalzo y con la ropa como siempre me dice, sigues igual que año pasado. Yo les digo que sigo siendo la misma persona.

P: ¿Pero te asusta que se hable de tu relación con Miri?

J: Yo soy muy feliz y quiero seguir siéndolo. Lo que quiero es seguir siendo yo mismo, sin tonterías.

P: ¿Cambiarías tu ciudad o tu vida por alguien?

J: Si algo he hecho en mi vida es moverme, en 11 años jugando al fútbol he estado en nueve ciudades. Me gusta mucho los cambios, las novedades y entonces estoy abierto a nuevos frentes. Simplemente esperando a ver que sale y cogerlo con muchas ganas.

P: ¿Quién te gusta que te cocine y qué plato?

J: Mi plato favorito en el mundo es gazpacho con unas patatas fritas con huevo de mi madre. No soy nada delicado me gusta todo tipo de cosas. Pero en mi hogar, en Granada, sabe todo mucho mejor.

P: ¿Te has hecho el tatuaje que prometiste tras la victoria?

J: Ahora mismo solo tengo un tatuaje en mi cuerpo que es "Familia siempre primero", y ahora me estoy planteando grabarme la fecha de mi victoria. Pero no sé si el día real o el día de la emisión. Creo que el real que fue cuando lo viví todo.

P: ¿Ha sido difícil ocultar a tu gente y tus amigos tu victoria durante semanas?

J: Ha sido complicado estar durante estos meses escondiendo la final y el resultado. Pero éticamente no hubiera estado bien decir algo a alguien porque hay mucho trabajo de profesionales detrás.

P: Durante la presentación hablabas sobre la buena relación que ha habido entre los compañeros, ¿seguís teniendo contacto?

J: No sé si se ha dado en alguna anterior. Pero los dieciséis hemos sido muy compatibles. Casi no hemos tenido problemas en casa. Y sí, tenemos mucha relación. Nos visitamos a menudo y siempre es un placer escuchar un audio o leer un texto de alguien que se acuerda de la convivencia y veo que eso no va a cambiar. Tenemos un grupo de Whatsapp, que es algo delicado porque la gente suele ser muy pesada, pero siempre suelen ser cosas bastante amenas y agradables de leer. Estamos todos en el grupo.