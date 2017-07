Andalucia, un destino con todo lo que nececesitas en tus vacaciones

Aunque sea fácil, sobre todo en verano, pensar que Andalucía es sobre todo una oferta de playas y sol, la realidad es muy diferente: si algo caracteriza a nuestra comunidad en el sur es la diversidad, la posibilidad de hacer mil cosas diferentes y, en no pocas ocasiones moviéndonos, en un radio de acción bastante reducido.

Incluso si hablamos de mar y sol, las alternativas son muchas y muy variadas: el litoral de cada provincia andaluza tiene su propio carácter y las playas de Almería, por ejemplo, son completamente diferentes a las de Cádiz, tal y como las de Málaga no tienen nada que ver con las de Huelva o Granada.

Y no hablamos sólo, por supuesto, de las diferencias físicas más obvias que distinguen las playas grandes y solitarias de las pequeñas calas o lo distinto que es ir bañarse en una playa urbana o en la aislada a la que llegas después de un largo paseo; es que, además, todo alrededor de la arena cambia, y así hay lugares ideales para las familias, los aventureros, los amantes del lujo, los que busquen un poco de tradición, los solitarios, los que quieren ser parte de la fiesta y, por supuesto, para aquellos a los que les gusta combinar algo de todo lo anterior.

Y naturaleza

Andalucía es un lugar en el que la típica duda entre playa y montaña no tiene demasiado sentido, porque la playa y la montaña pueden estar a una distancia ridícula, impensable en prácticamente cualquier otro lugar.

Un buen ejemplo, no el único, son la Costa Tropical granadina y Sierra Nevada: en poco más de una hora se puede pasar desde la arena de la orilla del mar a la nieve en la que es posible esquiar buena parte del año. Y todavía hay menos tiempo entre los pueblos de una costa marinera y los de una Alpujarras subidas a la montaña y con un carácter inconfundiblemente montañero.

Amanecer en Sierra Nevada.

Como también sólo una hora separa la Costa del Sol de las montañas de la Serranía de Ronda, uno de los paisajes más espectaculares y hermosos no sólo de Andalucía sino de toda España, y con algunos de los pueblos más bellos que se pueden encontrar ya no en nuestro país, sino en Europa: la propia Ronda, por ejemplo, una maravilla que no sólo ha sabido sobrevivir a ser un destino turístico desde hace prácticamente un par de siglos, sino que ha conservado su belleza y su carácter.

Y, como no, en las montañas de Andalucía también se puede encontrar la naturaleza en su estado más puro: en las de Ronda y Sierra Nevada, por supuesto –la segunda es Parque Nacional-, pero también en Cazorla, Despeñaperros, Los Alcornocales o los muchos otros Parques Naturales que la región ofrece al viajero, muchos allá donde se eleva el terreno, otros tantos al borde del mar.

Una naturaleza en la que en no pocas ocasiones la intervención humana ha supuesto, a lo largo de los siglos, la creación de entornos singulares y de villas que son hoy en día maravillosas rutas por las que deleitarse, como los Pueblos Blancos, entre Cádiz y Málaga, o la Axarquía en Málaga.

Un destino cultural

Playas, naturaleza o pueblos son tipos de viajes que definen a Andalucía, pero si hay algo que es esta Comunidad autónoma es un destino cultural inigualable. Por supuesto por la belleza y la monumentalidad de sus grandes ciudades: pocas regiones de Europa –si es que hay alguna- pueden presumir de tener joyas como Córdoba, Sevilla, Granada o Cádiz, no sólo llenas de monumentos sino auténticas monumentos ellas mismas.

Y no son los únicos: Andalucía está llena de sorpresas como Úbeda y Baeza, dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, separadas por sólo diez kilómetros y que juntas son una de las joyas renacentistas del mundo.

Pero eso sólo es una pequeña parte del patrimonio andaluz, que tiene otros cinco lugares Patrimonio de la Humanidad –y otro inmaterial: la fiesta de los Patios de Córdoba- y al que además hay que sumar una imponente colección de museos, desde los históricos como el de Bellas Artes en Sevilla –con alguna de las salas más hermosas que se puede encontrar en un museo español- y las ofertas imprescindibles que se han creado en los últimos años, como los Museos Picasso y Ruso de Málaga, ejemplos perfectos de la vitalidad cultural de la comunidad.

Un patio de Córdoba.

Sin olvidar, por supuesto, ese patrimonio monumental, conocido en cualquier parte del mundo y del que el viajero hablará a sus familiares y amigos cuando vuelvan a casa, esos lugares en los que todo el mundo se hace fotos cuando en el fondo son completamente innecesarias, porque incluso sin ellas los recordaremos siempre: la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla y la Giralda... son sólo tres de los muchos lugares inolvidables de Andalucía.