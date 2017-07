Paco Roncero continúa por cuarto año consecutivo arrasando en Ibiza con Sublimation, una apuesta gastronómica con una gran puesta escena cada vez más original y elaborada. "Estoy muy satisfecho con esta nueva temporada. Está siendo la mejor con gran diferencia por varios motivos: uno de ellos porque hemos sabido entender mucho mejor el espacio que tenemos y porque tenemos claro que no todo tiene ocurrir encima de una mesa, ese espacio de 7 metros de largo por 9 de ancho y 7 de altura, lo podemos agrandar o achicar como nosotros queramos. Lo más importante este año es que hemos introducido imágenes de otras personas, como David Bisbal, su música y magia, y colegas y amigos como Dani García, Toño, Paco Torreblanca, o Diego Guerrero. Todo esto le ha dado un valor mucho más importante y lo que pretendemos es que no solo se hable de Sublimation como que es el restaurante más caro del mundo sino también por el talento que le rodea". Así lo explicó.

Uno de los platos estrella sigue siendo El Huerto, este año la presentación es espectacular descendiendo desde el techo hasta la altura de los comensales en unas esferas de cristal. "Hay platos de estos compañeros que he nombrado, y estoy encantado con su colaboración, entre nosotros no hay competencia, todo lo contrario, nos ayudamos, igual yo lo he hecho con ellos, creo que esa buena relación es fundamental, y nos beneficia a todos", declaró.

Sublimation abre todos los años el 1 de Junio hasta el 1 de Septiembre y está practicante lleno todos los días, según el propio Roncero. "Cada vez hay más público nacional, el pasado año los primeros fueron los americanos y después españoles. Este año de momento vamos igual", comentó.

No descarta expandirse fuera como Dubái, Abu Dabi y también a algún país europeo y no ser solo para 12 comensales. "Nos gustaría más mesas y lógicamente si eso fuera así, también bajar los precios". En la actualidad cenar en Sublimation no está al alcance de cualquier bolsillo porque su precio es de 1650 euros el cubierto. Y según comentó, ha habido gente que ha exigido otros vinos y ha llegado a pagar hasta 5000 euros por persona. Los cambios virtuales en cada plato son un auténtico espectáculo porque detrás de cada uno hay un equipo perfectamente entrenado de 40 personas para que no haya fallo alguno. La marca Land Rover ha vuelto a apostar por esta idea de Roncero.

Ronaldo según comentó estuvo en una ocasión con amigos y lo que más le gustó fueron las hamburguesas.

El portugués puede con eso y con más. Ibiza es así. Enhorabuena.

Paco Roncero y sus invitados

El huerto, su plato favorito