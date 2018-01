Muerde una toallita en un restaurante de Berasategi creyendo que era un plato de vanguardia

El marido de la actriz británica Tracy Ann Oberman, Rob Cowan, intentó comerse una toallita húmeda en uno de los restaurantes de Martín Berasategi, creyendo que era un plato de vanguardia.

Según informa Daily Mail, la pareja acudió a uno de los establecimientos del cocinero vasco, que cuenta con ocho estrellas Michelín. Pidieron un menú de catorce platos y, ya desde el principio, se sintieron extrañados de la presentación –viandas servidas sobre láminas de piedra, placas de madera...–. En estas, vieron una especie de piedra con una cuerda y un rollo blanco encima. Entonces, Cowan se lo llevó a la boca y se dio cuenta de que en realidad era una toallita.

Oberman lo ha contado en Twitter y, aunque ha subrayado que la comida estaba deliciosa, también ha criticado la presentación "pretenciosa" de los manjares, con diseños más que desconcertantes.

This is what happens when you apply a Michelin Star or two or three. Honestly. @WeWantPlates pic.twitter.com/SR7TJHQnP7