Atención a tu cabello tras el verano

El verano es la época ideal para disfrutar del buen tiempo y los largos días de sol, de la compañía de la familia y los amigos… pero en septiembre hemos de volver a la rutina y retomar los buenos hábitos que suelen dejarse a un lado durante los meses estivales. Toca poner a punto tanto el cuerpo como la mente, sin olvidar el cuidado de nuestro cabello.

Durante los meses de verano no podemos evitar que el pelo esté expuesto a factores externos que lo dañan. Nos referimos a las largas horas de exposición del cabello al sol, mojado por el agua del mar o la piscina, etc. Por eso, a la vuelta de vacaciones no debemos olvidar el cuidado diario del cabello para ponerlo a punto tras el verano y reparar el daño que haya podido sufrir.

Consejos para recuperar tu pelo tras el verano

La aplicación de protectores solares en nuestro pelo para protegerlo de las elevadas temperaturas de exposición al sol durante nuestra estancia en la playa o la piscina, los residuos de sal del agua del mar o del cloro de la piscina, el polvo y la contaminación, etc., se han ido depositando en el folículo piloso de nuestro cabello, obturándolo sin darnos cuenta. Es aconsejable y en algunos casos imprescindible para recuperar la lozanía del cabello, una limpieza en profundidad de nuestro cuero cabelludo.

En Natural Hair Center realizan esta técnica como puesta a punto, limpiando el folículo piloso de todo tipo de posibles restos mediante vapor, quedando listo el cuero cabelludo para futuras sesiones de fortalecimiento del cabello.

Técnicas y ayudas para mantener el pelo | Fotolia

Una vez ya en casa, optar por champús nutritivos, aclarar bien el pelo, preferiblemente con agua fría tras su lavado, y después aplicar acondicionador y mascarilla unos 10 minutos, es lo mejor para que el pelo recupere el brillo y el buen aspecto que ha ido perdiendo durante los meses pasados con tanto sol.

Para un mejor resultado, es bueno que mientras las temperaturas nos lo permitan, dejemos secar el pelo al aire, evitemos planchas, secadores y cualquier aparato que aporte calor a nuestro cabello, ya que lo debilita y nuestro deseo es que coja fuerza cara al otoño-invierno.

No menos importante es la alimentación para que el cabello luzca saludable, con brillo y no se caiga y rompa con tanta facilidad. Recomendamos seguir una dieta equilibrada rica en verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos y huevos. Vitaminas y minerales muy recomendables para mantener el cabello fuerte y sano.

El problema de la alopecia

En septiembre arranca el otoño y por todos es conocida esta época del año como la de la caída de la hoja, pero también la del cabello. El pelo tiene un ciclo de nacimiento y crecimiento. Por lo general muere en primavera pero no es hasta pasado unos meses cuando se empieza a caer. Los especialistas apuntan que este proceso de pérdida de pelo es normal y que el cabello volverá a nacer transcurridos unos meses, sin necesidad de que acudamos al dermatólogo o tomemos complementos vitamínicos para intentar frenar su caída.

El cabello cae, pero se puede frenar | Fotolia

Cuando el cabello se cae, no hay que alarmarse, ya que por lo general es debido a que hay otro esperando a nacer y crecer. Todo el pelo que solemos perder en otoño se recupera y vuelve a salir a los tres/cuatro meses, un proceso totalmente normal. Por lo que sí debemos preocuparnos es cuando estamos sufriendo una pérdida excesiva de cabello, o cuando notamos la ausencia de su crecimiento una vez que se cae. En estos casos es importante acudir a un especialista para ver qué nos está pasando y las posibles soluciones para resolver el problema, ya que no sólo puede ser un problema estético.

El problema de la alopecia no solo afecta a los hombres, las mujeres son también candidatas a sufrirla por factores como el estrés, la maternidad, el tabaco, la menopausia, etc. Desde el Centro de Estética Capilar Natural Hair Center somos conscientes que la clave para evitar la pérdida de cabello es la PREVENCIÓN con mayúsculas. No es necesario padecer un grave problema capilar para acudir al especialista y dejarnos aconsejar sobre el problema capilar que podemos padecer. Hoy en día los tratamientos capilares no están diseñados únicamente para quienes se les ha diagnosticado ya un problema capilar. Los tratamientos preventivos y de mantenimiento del cabello están al alcance de todos para intentar frenar su caída. Una de las técnicas que ofrece NHC es la Dermocosmética, que consiste en combinar la acción de la cosmética con la dermatología. Los productos dermocosméticos con los que cuenta NHC están formulados para mantener a la vez la salud y belleza del cabello, consiguiendo el mejor aspecto. Su formulación ayuda a hidratar la piel seca, a tratar la aparición de caspa y grasa, así como calmar los picores del cuero cabelludo.

El cabello es una de las partes del cuerpo más delicadas y sensibles que tiene nuestro cuerpo para exteriorizar que algo no está bien al 100%. Por eso, en cuanto notemos que nuestro cabello está débil, que el pelo se rompe con facilidad o se cae en exceso, es el momento de ponernos en manos de especialistas como NHC para atajar que el problema vaya a más.

Llama a los profesionales de Natural Hair Center y te asesorarán sobre cómo cuidar tu cabello. Te informarán de las opciones de tratamiento para poner fin a la caída excesiva y fortalecerlo. Puedes contactar por teléfono en el 915749379 o a través de la web www.nhc.es.