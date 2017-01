¿Qué hacemos si los Reyes no aciertan con los juguetes?

Los Reyes Magos desembarcaron en nuestras casas llegados desde Oriente para dejar ilusión, fantasía y muchos regalos.

Los niños fueron los protagonistas del día y con ellos, los juguetes recibidos estas Navidades. Pero muchas veces Baltasar no acierta porque, o bien la carta a sus Majestades se extravía, o no encontraron ese juguete tan esperado. Para todo hay solución y es que no supone ningún problema satisfacer a un niño cambiando su regalo por el que realmente quería.

Tienes la suerte de que en la web de Imaginarium encontrarás multitud de juguetes con un 10% de descuento gracias a este código promocional, por lo que te saldrá realmente económico y conseguirás ese detalle que tanta ilusión hará. El código descuento Imaginarium que debes usar para poder ahorrar esta cantidad es "DONCUPONESIMG" y deberás introducirlo al final del proceso de compra, en su casilla correspondiente.

Seguro que ya conoces la tienda de Imaginarium, ya que es fácil de distinguir por la calle gracias a su diseño infantil y todo lo que te ofrece. Por eso, no debe suponer un problema descambiar ese regalo que no ha gustado y coger uno nuevo en Imaginarium, seguro que conseguirás la felicidad plena del niño.

Lo más rápido y sencillo para ahorrarte las colas de estos días de compras y rebajas es hacer tu pedido por internet. En su página web encontrarás toda la información necesaria para conocer el juguete que necesitas. Si tienes claro cuál es, puedes optar por poner su nombre en el buscador que te ofrece Imaginarium y acceder directamente a él o, si buscas algo aproximado, ir navegando por sus diferentes secciones hasta que des con el adecuado.

La web de Imaginarium es muy sencilla e intuitiva, podrás entrar directamente al espacio de juguetes que más te interese como puede ser el de bebés o el de construcciones y juegos de lógica, con los que podréis jugar toda la familia y pasarlo en grande. Las cocinitas, muñecos y cochecitos también son una de las secciones más populares de esta compañía, gracias a la variedad de artículos que ofrece. Además, una de las funciones de la web es filtrar por rango de edad y eso es, sin duda, muy beneficioso para acertar en nuestra compra y para la seguridad de los más pequeños.

Si al niño ya se le ve que es un artista puedes optar por regalar algo relacionado con la música, el arte y otras actividades. No solo aprenderá sino que, también, desarrollará su creatividad. Lo mismo ocurre con los juguetes de ciencia y naturaleza que no solo son divertidos sino que fomentan el aprendizaje y la capacidad de raciocinio. Pero el regalo estrella y que nunca falla es el de las bicicletas o vehículos de ruedas. Le durarán años y jugará en la calle con los amigos sin parar. Puedes conseguir el producto que prefieras en esta web utilizando el código descuento de Imaginarium del que te hablamos con el que podrás ahorrarte un 10% siempre y cuando tu compra supere los 35 euros.

No supone ningún esfuerzo hacer feliz a los niños de la casa, y si los Reyes no le han traído lo que quería, tenemos la solución en nuestra mano.