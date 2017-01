El cielo en Tenerife

Con el año ya comenzado es normal que se antojen, de nuevo, unas buenas vacaciones, aunque no sean muy prolongadas. Volver a la rutina no es tarea sencilla y tener en mente una escapada siempre es positivo para continuar con el trabajo diario. Lo normal cuando se piensa en visitar un lugar paradisíaco, con playas de ensueño, buen tiempo y relax asegurado es llevar la mente a lugares bastante remotos del planeta. Por suerte, esto no es necesario. España cuenta con un lugar único, a tan sólo unas pocas horas de distancia. Nos referimos, por supuesto, a las Islas Canarias y, en concreto, a la isla de tinerfeña.

Si se busca alojamiento en Internet con las palabras clave 'Hotel Tenerife' lo más seguro es que aparezcan unos cuantos resultados y no se sepa ni por dónde empezar para llegar a la selección final. Lo mejor, si de verdad se quiere desconectar al completo, es optar por un resort en el que venga todo incluido en el precio (con restaurantes, zonas de ocio, acceso a instalaciones deportivas, lugares para los más pequeños de la casa, recepción las 24 horas...) Así, la única preocupación restante será la de dónde pasar el día ante tantas opciones.

Según las últimas informaciones facilitadas por Turismo Receptivo del Cabildo, analizadas por el Departamento de Investigación de Turismo de Tenerife, durante el 2016 más de cinco millones de turistas viajaron hasta la isla. Esto supone un crecimiento del 8,1%, respecto al año anterior.

Por qué visitar Tenerife

Uno de los motivos principales para viajar hasta esta isla son sus playas. Las hay de todos los tipos: más tranquilas, como es el caso de la 'Playa de los Cristianos', donde la arena es dorada pero también la hay negra debido a que la costa es volcánica; playas con enclaves que merecen ser vistos, como es el caso de la playa de' Las Gaviotas'; playas muy familiares, como es la playa de 'Las Teresitas' y playas para los amantes del surf, como es la playa de 'El Roque'.

Pero, además es un lugar con una impresionante naturaleza. De hecho, casi la mitad de la isla cuenta con algún tipo de protección gubernamental. Destaca, por ser de los más conocidos, el Parque Natural del Teide (donde se encuentra el pico más alto de España, con 3.718 metros sobre el nivel del mar) pero no se quedan atrás otros tales como el Parque Rural de Teno.

La gastronomía, por su parte, tampoco dejará indiferente a nadie. El mojo, la salsa típica de las islas, es obligada probarla. Pero, algo que no sabe todo el mundo es que aquí se produce un vino exquisito. La visita a las bodegas, también merece la pena porque es todo un espectáculo ver los cultivos naciendo de entre la arena negra. Como postre, que no falte el frangollo (entre otros ingredientes están hecho a base de leche, huevos, harina, azúcar y miel de palma... Lo mejor es probarlo)

Y todo esto se suma a una temperatura media anual de 23º y a sus gentes, encantadoras siempre y dispuestas a dar una gran acogida. Quien ya haya viajado aquí, sabrá de lo que hablo. Quien no, a buen seguro ya estará mirando fechas para poder hacerlo. No se arrepentirá. De Madrid al cielo y de Tenerife, también.