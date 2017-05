La moda española genera empleo. 5.580 puestos de trabajo en 2015, que se dice pronto, superando los 400 millones de facturación y representando un 2,9 del PIB. Estos son los datos que ha facilitado la Asociación de Creadores de Moda de España durante la primera edición del informe El diseño de moda española, en cifras.

Más de 5.000 puestos de trabajo, de los 9.000 en total que se genera en España, corresponden a las empresas que forman parte de la ACME, lo que representa un 60% del total de creación de empleo en la moda y el diseño.

No me sorprenden demasiado estos datos teniendo en cuenta que firmas como Roberto Verino, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro -que pertenece al Grupo Cortefiel-, Adolfo Domínguez, Victorio & Lucchino, Miguel Palacio, entre otras, cuentan con presencia internacional, además de un importante prestigio, con sus más y sus menos -no olvidemos la situación de los sevillanos o de la firma Adolfo Dominguez, situación de la que ha conseguido salir exitosamente Devota&Lomba, por ejemplo.

Las tiendas multimarca son la principal plataforma de venta para nuestros creadores, amén de los showrooms tan socorridos con los que cuentan muchos. Aunque la tendencia es a hacer del atelier una tienda al uso, como ha hecho Ulises Mérida, ubicando su tienda-atelier a pie de calle en Cervantes nº5 (detrás del Hotel Palace). Las franquicias son otra vía de venta.

En el informe hicieron hincapié en los casi 10 mil puntos de venta -9.962 para ser exactos- por el mundo entero con las que cuentan las firmas de la ACME, de los cuales un 31% se encuentran en el extranjero; en este sentido, no puedo obviar la preciosa tienda de Agatha Ruiz de la Prada a escasos metros del Notre Dame de París que pude conocer el verano pasado-. Sin embargo, la venta online no es demasiado abundante: tan sólo un 3,1% -que representa un total de 12,4 millones de euros- de la venta de los productos de estos diseñadores se ejecuta a través de Internet, aunque la tendencia es al alza.

Tal como indica el INE, en 2015 se han producido en España más de 275 millones de productos de moda. Y es que, aludiendo al año anterior 2014, la ACME ha vendido cerca de 9 millones de complementos de moda, habiendo un precio medio por prenda de 45 euros. Y, por si fuera poco, cabe destacar que el 21,8% de la producción de las firmas que componen la asociación se ha fabricado en España, lo que supone la confección de un total de 1,94 millones en territorio nacional.

Después de este análisis, extraído casi al completo del brillante informe de la Asociación de Creadores de Moda de España, tan sólo puedo sentir orgullo y admiración; después, sobre todo, de haber estado durante años indagando sobre cuál era el fallo de los problemas por los que tenían que pasar los creativos independientes de la moda nacional. Pero tampoco nos relajemos: aun hay mucho trabajo, y pelear contra el modelo de negocio de Inditex es imposible. Más bien hay que crecer a la par y agradecer que el grupo líder en el mercado a nivel mundial apoya, por ejemplo, la Fashion Week Madrid desde hace ya algunos años.