Rubén Castillero es el nuevo Míster Internacional España. Nacido en Bilbao, se alzó con el titulo en una gala celebrada en Matalascañas (Huelva). Según declaró, es hijo único, y su objetivo era alzarse con el titulo que no logró el pasado año, quedando finalista. "Lo pasé muy mal, motivo por el cual decidí que tenía que volver a intentarlo de nuevo, y afortunamente lo he conseguido". Esas fueron sus primeras palabras.

Carlos P. Gimeno y Daniel Carande, jueces | Archivo

Un certamen muy reñido, ya que había varios favoritos como el representante de Valladolid y Extremadura , que consiguieron alzarse con el segundo y tercer puesto ."Tiene 23 años, y aparte de interesarle el mundo de la moda, al que le gustaría dedicarse después he haber conseguido el titulo del hombre más guapo de España, es buzo, trabajo que simultánea con el de animador. "Estoy abierto a hacer lo que surja, no me cierro a nada, y no tengo ningún problema en trasladarme de ciudad, en concreto a Madrid", declaró.

Carlos Pérez Gimeno y el ganador | Archivo

Rubén es un hombre desenfadado y con gran sentido del humor, y según explicó se llevó muy bien con los los otros candidatos durante la semana que estuvieron conviviendo concentrados hasta el final del certamen. " Ha sido una experiencia muy positiva, inolvidable, y sé que he hecho nuevas amistades, hemos hablado y vamos a hacer quedadas, para no romper el contacto",

No tiene novia formal: " He conocido a una chica hace poco tiempo, estamos muy bien , y me ha apoyado en todo momento. Además no es celosa, y eso facilita mucho las cosas.

Tiene un cuerpo que no pasa desapercibido, ya no solo por complexión atlética, si no por los 25 tatuajes que luce. "Están todos muy bien pensados, en concreto en una pierna tengo uno que representa a un cuadro de Goya, son tres angelitos, uno con un trapo rojo, que representa la pureza, somos mis padres y yo, mi familia". Según me comentó , no tiene ningún referente de míster anteriores, aunque sí recordó a otro vasco, a Jorge Fernández. " Le conozco, y a Jon Kortajarena también, me gustaría seguir pasos, es súper amable, muy cercano y un Top indiscutible".