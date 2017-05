Y cuando creíamos que la industria de la moda nos iba a dar un respiro, de los creadores de "jerseys agujereados por 200 dólares", "pendientes con forma de basurero de Moschino" y los "paquetes de leche de Chanel", llegan los jeans con barro por 400 euros y una bolsa inspirada en IKEA por 2.000 de la casa Balenciaga.

Casi nada. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Perfumes con aroma a heces fecales? Siento ponerme tan escatológica, pero después de fabricar yogures con semen masculino creo que ya está todo visto, hecho y ya nos hemos horrorizado lo suficiente como para entender, comprender y hasta comprar unos tejanos manchados de barro.

Lo de ir desaliñado no conoce fronteras. También leía el otro día acerca de la tendencia de no depilarse el entrecejo y conseguir el efecto ‘uniceja’... Pero ya el tema del vello y el no-vello me da mucha pereza.

Es la firma NORDSTROM la que vende los 'Barracuda Straight Leg Jeans' -¡vaya nombre, por cierto!- a 400 euros el vaquero. Casi nada. Lo que no sé es cómo no se nos había ocurrido antes.

Tampoco puedo obviar la colección de muebles de Loewe que acaba de salir repleta de ratas y ratones. Estanterías o escaleras de madera con ratoncitos esculpidos por doquier. ¡Por Dior! ¿Quién quiere hacer apología de las ratas? Vale que los gatos, los elefantes, los pavos reales y los sapos estén de moda. Pero, ¿las ratas? ¿De verdad?

Juguemos a hacer una tormenta colectiva de idea y pongan abajo sus comentarios. ¿Qué más puede parir la moda de Occidente? ¿Camisetas sudadas? Bien. ¿Quién da más? Tacones rotos y desgastados. Vale. Prosigamos. Pantalones mitad pantalón mitad short -la derecha, la pierna, la cubrimos hasta el tobillo, y con la izquierda nos quedamos cortos-. Más: calcetines agujereados de diseño. Recuerden que ya la ola de los pijamas para salir a la calle la lideraron Dolce&Gabbana y lo de llevar cortinas puestas está algo demodé y no es novedad. Ropa hecha de cartones fue una brillante idea de Moschino. No vale. Y el homeless-chic también ha sido tendencia, al igual que el cocain-chic, el lesbian-chic, el porno-chic y gili-chic. Necesitamos nuevas ideas absurdas y nada estéticas que plasmar sobre la ropa y los complementos que usamos. Podemos diseñar bandoleras en forma de tampones y de las compresas con alas extraer la idea de la forma para hacer mochilas de lujo.

Es lo que ocurre cuando la abundancia material aburre el espíritu agotando el apartado creativo de la mente.