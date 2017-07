Peligros de la ducha fácilmente evitables

El momento del baño puede resultar uno de los más gratos del día. Pero también entraña sus peligros, tanto si somos dependientes (o si cuidamos de uno) como si no: en un momento cualquier despiste o sorpresa desagradable puede derivar en un accidente.

Muchos accidentes suceden en casa, y particularmente en el baño. Por lo tanto, nuestra bañera conlleva una serie de peligros que no podemos ignorar. Solo teniendo en cuenta los mismos podremos disfrutar de ese momento de paz y relax para nosotros mismos en los que puede convertirse el baño.

Resbalones

El peligro más obvio y más habitual, del que no se libra nadie, es el de las caídas fruto de resbalones en la ducha o el baño. Muchos cuartos de baño incorporan suelos antideslizantes para evitarlo, y podemos comprar accesorios decorativos como alfombrillas que eviten el pegar un buen resbalón. También es conveniente que la estancia esté debidamente ventilada: un extractor de aire puede solucionarnos la papeleta de la humedad.

Descargas eléctricas

Suena a imposible, pero es más habitual de lo que se cree. El agua, en efecto, no hace buena combinación con los enchufes y los múltiples aparatos eléctricos que ya tenemos en el baño. Por muy cuidadosos que seamos y por muy buen estado que tenga, siempre cabe la posibilidad de un accidente. El agua es un formidable conductor de electricidad, y el uso de teléfonos móviles en nuestra vida diaria -incluyendo el baño- puede ocasionar problemas. Y no digamos con secadores de pelo o planchas.

Cuidado con los bebés

La temperatura del agua se vuelve un tema peliagudo cuando hablamos de bebés. Los más pequeños de la casa todavía carecen de la capacidad de comunicarse adecuadamente, y por lo tanto no saben quejarse de una manera que podamos entenderlos. De modo que podemos no saber si el agua está demasiado caliente o demasiado fría (lo ideal es entre 36 y 38 grados). Por no hablar de algo todavía peor: la posibilidad de ahogo, por muy poca agua que hayamos podido utilizar.

Caídas y golpes

Los resbalones son el peligro más habitual a la hora de enumerar los peligros en la bañera. Podemos tener una mala caída y golpearnos en la cabeza o caer sobre algún otro mueble de la habitación. La solución, cubrir los picos y esquinas más peligrosas con almohadillas y otros elementos de sujeción.

La solución

La solución podría ser en todos los casos cambiar la bañera por una ducha, o en todo caso, acondicionar la estancia por un buen precio y utilizando los últimos y mejores recursos técnicos y materiales.

Por no hablar que la estética ha cambiado, por lo que la reforma de nuestro baño puede revalorizar y realzar la estética de nuestra casa, por no hablar repercutir en el ahorro de agua y luz.

Dúchate instala mamparas de ducha y platos, entre otras reformas, en la comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha.

Presupuestos online, cambios en 24 horas con un equipo cualificado... La empresa lleva 35 años dedicada al mundo de las reformas en el baño. Sin hacer obra cuando ésta no es necesaria, escuchando las ideas del cliente y realizando un presupuesto gratuito y ajustado a sus necesidades.