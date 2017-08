Toallas para pecho. Sí. La última. Los pechos grandes sudan más que los pequeños, entiendo. Y para ello nace Ta-Ta Towel. Este gran invento surge en Los Ángeles de la mano -o del pecho- de una americana llamada Erin Robertson. Por 45 euros puede ayudar a bajar la temperatura de sus senos, o los de su señora, su hermana, amiga, vecina o cualquier ente con pechos. Pechos grandes. Los míos, por el momento, no valen. Aunque creo que podré superarlo.

Quizás es que no lo he vivido en mis carnes -y nunca mejor dicho-, pero nunca había caído en que esta parte del cuerpo de una mujer sudaba también. Ahora, después de indagar en el asunto, concluyo que, en efecto, las mamas sudan. Lo que no quita que me parezca una idiotez usar toallas específicas para la zona.

Pero entiendo que este sea un tema tan preocupante que por fin se haya tomado una medida al respecto. Y es que Robertson asegura que este es el invento del verano y que es ideal para los spas, los gimnasios o cuando una está de ‘relax’ en su casa. Y es que esta grandiosa idea le "llegó" mientras se preparaba para una cita. Picasso decía que la musa te pille trabajando; Robertson puede decir eso de que la musa te pille sudando, o algo así. Y es que, recién duchada, sus abundantes pechos empezaron a sudar y optó por aplicarse polvos de talco. -Primera información que tengo: usar polvos de talco para que tu pecho se mantenga más "seco". Surrealista. Sí. Es evidente que no soy su público objetivo-. Y tras probar con alguna que otra camiseta, dio con la solución de crear toallas que cubran la zona del pecho en cuestión, dotando tales toallas de la forma de pera -¿¡qué simbólico, verdad?!-

Con todos mis respetos hacia esta empresaria, creo que de toda la vida ha habido otras soluciones razonables para esto del calor y los senos grandes. Una puede optar por sujetadores con materiales especiales, incluso las partes superiores de un bikini valen perfectamente. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Toallas vaginales en forma de pepino?