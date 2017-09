Hagan un ejercicio. Parénse a reflexionar y decidan si están más guapos con o sin ropa. Es un experimento tan inútil como curioso y difícil de realizar con total objetividad. Desnudarse, si es famoso, está de moda más que nunca. Lo llevamos viendo todo el verano -sobre todo si es de espaldas, insinuando más que enseñando, y, si hay unas vistas impresionantes de fondo, mejor todavía-. Lo ha hecho Jorge Javier Vázquez, también Alba Carrillo, y una larga lista. ¿Y por qué no?

Aun sin ser ninguna novedad, las revistas de moda también quieren su "número al desnudo"; y, si es con mujeres conocidas y valientes, y tanto mejor. Es así cómo esta semana se estrenaba el número de septiembre de Women’s Health en su versión ibérica, lanzando una portada con Blanca Suárez al "desnudo" -lo entrecomillo, porque en realidad no se le ve nada- y un reportaje interior con otros mujerones que también se suman al ya lema ‘en forma con mi forma’: una especie de reivindicación de cuidar tu cuerpo, pero con el fin de gustarse a una misma y no sólo a los demás. Tarea difícil pero no imposible. Mi querida Lorena Gómez también se suma -por cierto, no dejen de escuchar su ultimo single Indomable, ella sí que es una mujer que se ha hecho a sí misma-, posando sensual y elegante en el interior de la revista.

Cuando se estrenaba el lunes pasado la portada no dudaba en compartir en mi perfil de Instagram la foto. De pronto, me empecé a encontrar con críticas y más críticas hacia la "chica Almodóvar", ya que, al parecer, su discurso verbal no coincidía con el estético. La actriz escribía, entre otras cosas, frases como las de "no somos perfectas" o "lidiamos todos los días con el espejo"; hacía especial hincapié en eso de que un día podemos estar más delgadas, otros menos, y terminaba con un "todos somos bellas". No gustaba ni un pelo su mensaje, porque, para algunos, resultaba cuando menos contradictorio al hablar de la belleza natural y "aprovecharse" del photoshop.

Dicho de otra manera: esos lectores que escribían sus quejas sólo habrían aceptado la portada en caso de aparecer Blanca con celulitis, estrías, pecas, arañazos y una piel de naranja. Pero se olvidaban de un pequeño detalle: la actriz es tan guapa al natural, que se le atribuye un retoque -casi- ausente. En ese "casi" incluyo las técnicas de retoque de fotografía estándar basadas en aspectos de iluminación, etc., que sin cambiar la imagen, tan sólo le aplican unos efectos que buscan la armonía de los colores.

Detrás de todas estas críticas está, una vez más, la envidia, los complejos, la inseguridad y la necesidad de reprochar y cuestionar la felicidad y la belleza de otros. Felicidades a Mónica Martínez, directora de la revista -quien es además la presentadora de Adán y Eva-. Poco tengo que añadir aparte de que todas las mujeres que se han sumado al desnudo reivindicativo -y sin cobrar- cuentan con una valentía innegable al hacer público algo tan íntimo como el cuerpo sin ropa ni abalorios y saber llevarlo con elegancia y nobleza.