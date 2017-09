El jueves pasado Roberto Verino presentaba su colección en el Ayuntamiento de Madrid inspirada en París. El proyecto de Cifuentes y de algunos creativos parece que funciona: sacar la moda fuera del recinto ferial de IFEMA para llevarlo al centro. Disfrutábamos de una propuesta llena de elegancia, sofisticación, pragmatismo y ese toque tan ‘chic’ propio de París. La Tour Eiffel, el reflejo de las pirámides del Louvre, el caos armonioso del Moulin Rouge o simplemente la terraza de una cafetería parisina son los elementos que rescata Roberto Verino para su última colección Paris Je t’aime que, a diferencia de todos los diseñadores, ya está en la tienda a disposición de todos.

Recurrir a una ciudad o a un país o a una cultura es un elemento muy socorrido en esta industria. Es el caso del Francis Montesinos que en esta ocasión, ayer viernes, representaba en un impresionante desfile -de los pocos que consiguen generar espectáculo, pues la mayoría pecan de austeros y aburridos- países como México, Ecuador, Colombia… ‘Reinas del Sur' se llama esta última colección, en la que este estilo Montesinos con volantes, colores, alegría, fuerza y vitalidad no faltaba.

¡Cómo no! ¡Imposible no hablar de Agatha Ruiz de la Prada! Ni de la marca de ella o su familia y el impresionante equipo que la rodea. Como siempre, colores y corazones no faltaron en su pasarela llena de alegría y optimismo, en un momento en el que quizás la tristeza inunda algunos corazones.

No puedo despreciar la mágica y coqueta colección ‘Built’ de la firma Miguel Marinero -liderada por Miguel Marinero, fundador, y su hijo Nicolás Marinero, un perfecto tándem que está haciendo historia-. Nicolás y Miguel han creado diferentes ‘looks’ de primavera-verano inspirados en la arquitectura, bajando de la pasarela a la calle que sigue la tendencia de la moda integrada en el paisaje urbano. Lo hacían en su atelier de la Calle Zurbano, haciendo así la presentación mucho más cercana, real y humana. Al igual que ocurre en el arte arquitectónico, los creativos han ofrecido una colección donde diseño y creatividad circulan paralelos, algo que hace falta.

Y por último, hacer de la lencería una moda es muy complicado, más si es para hombres. El mítico Manuel de Gotor, ya miembro también de la ACME, ha presentado el lunes en formato de fotografía un tributo a los últimos 30 años de moda íntima masculina a través de la imagen. ‘La otra piel’ titula la exposición que se puede ver en el hotel ubicado en la Calle Atocha 49.

Todavía queda todavía mucha moda en Madrid estos días para demostrarle al mundo el talento español.