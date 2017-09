Signus, entidad sin ánimo de lucro, encargada de la correcta gestión ambiental de neumáticos fuera de uso se alía con el mundo de la moda, en su apuesta por la sostenibilidad, para dar a conocer la utilización de materiales procedentes del neumático reciclado como material de gran potencial en el diseño, porque "Recycling is the new black".

Desde hace años, Signus viene colaborando con empresas vinculadas al sector de la moda, en el caso de la marca de moda sostenible Ecoalf desarrolló de su mano un proyecto para la utilización de polvo de neumático en calzado lo que dio lugar a la creación de las conocidas "flip flop" de esta marca, ya comercializadas desde hace años.

Poco a poco han ido surgiendo marcas que han visto en los materiales secundarios procedentes del neumático reciclado un interesante potencial y por ello, en el stand que Signus tendrá en el Cibelespacio de la Mercedes Benz Fashion Week, se mostrarán productos de empresas vinculadas a este proyecto como Nukak, Isendra, AlleyCat, Mmartinyca, así como diseños de la Colección Posidonia de María Lafuente, hechos con también con estas materias primas.

A esta cita no faltará el escultor de figuras hechas también con materiales procedentes de neumáticos reciclados, Ángel Cañas que en el marco de las actividades de la pasarela, hará al público interesado, una demostración de cómo realiza su trabajo.