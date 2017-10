De esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Pues sí. Tan estúpido como vulgar. Después la canción prosigue diciendo "a mí me gustan más grandes. Que no me quepa en la boca. Los besos que quiera darme", entre otras tantas tonterías.

Este es uno de los hits de este verano que sigue sonando en otoño y que las jóvenes reclaman. Y es que la semana pasada, en la fiesta de cumpleaños de un amigo, presencié el momento en el que una chica de unos veintipocos se acercaba al ordenador, tecleaba en Youtube ‘A mí me gustan mayores’ para correr a bailar el tema con sus amigas.

Mientras bailaba, cantaba al mismo tiempo el estribillo como si de una oda a la libertad de la mujer se tratara.

Con el reguetón pasa como con las hamburguesas de las famosas franquicias: que si lo consumes sin racionalizar lo que haces no pasa nada. No soy una talibán con este género de música y, como a mucha gente de mi edad, me gusta bailarlo -dentro de unos límites de decoro y respeto- si estás con amigos en una fiesta divirtiéndote.

Pero cierto es que los mensajes de algunas letras deberían preocuparnos e invitarnos a la reflexión acerca de su filosofía que está condicionando a muchos jóvenes.

La moda de lo vulgar infecta todas las esferas de nuestro mundo, inclusive la vida ociosa de aquellos jóvenes que gozan de mayor capital cultural. Y sin ser malo o bueno, la letra de esta canción en concreto me parece, cuando menos, patética.

Si Nabokov reescribiera Lolita en 2017 dudo mucho que le atribuyera semejante bazofia verbal -que no musical, pues es más de lo mismo- a su personaje icónico. Tampoco habría de irme a estos casos tan radicales, aunque hay que decir que el videoclip es casi más superficial que la propia letra.

El mensaje no es sino el fenómeno, tan antiguo como aburrido, del ‘papi rico’ con jovenzuela que lo busca es una vida más cómoda. A ese perfil de mujer le gusta que la traten "como a una dama" aunque en "la poesía en la cama se convierta en grosería". Frases textuales de la letra de la canción. No sé si a estas alturas el Taxi del verano pasado se queda hasta corto.