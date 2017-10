Los exquisitos modales de Sofía con el brazo escayolado

Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han sumado una vez más a uno de los actos oficiales más importantes de la agenda anual de la Familia Real, el día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Las hijas de los Reyes se han vuelto a convertir en unas de las grandes protagonistas en un acto tan solemne. Las niñas han lucido esta vez looks diferentes, uno de los toques made in Letizia, que siempre logra que las niñas vayan conjuntadas pese a no vestir exactamente igual.

La princesa de Asturias ha aparecido con un vestido en rojo de Carolina Herrera con corte a la cintura y falda capa. El conjunto era de cuello redondo y sin mangas, combinado con una chaqueta roja.

La infanta Sofía ha lucido un conjunto vestido línea estampado en tweed en rojo, blanco y negro, abierto por detrás con cremallera metálica firmado por la viguesa Pili Carrera, que tiene un precio de 119 €. El diseño destaca por sus bolsillos de plastrón en la parte delantera, adornados con botones dorados.

Pero más allá de eso, ha llamado la atención la escayola de la infanta Sofía en la mano derecha, forzando a la niña a saludar a las autoridades con la mano izquierda. Nada de eso ha impedido a Sofía hacerlo con total normalidad, demostrando una vez más la exquisita educación de las dos niñas a la hora de encarar actos oficiales de esta naturaleza.

Aunque Sofía no la ha llevado, el modelo cuenta también con una diadema a juego y con un coqueto bolso redondo adornado con un lazo de terciopelo y cadena para colgar a juego. Pili Carrera es una de las firmas diseñadoras con más trayectoria desde que comenzaran en los años 60 a diseñar moda de recién nacido y niños.

En cuanto al peinado, ambas han lucido un semirrecogido con trenzas a modo diadema. Unas trenzas que siempre confieren estilo y que ayudan mucho a conservar el peinado si sopla el viento.

Tanto a la Reina como a Leonor y Sofía se las ha visto hacer gestos debido al sol, teniendo que cubrirse con los abanicos porque la luz daba directamente de frente.