La diseñadora Teria Yabar organizó, como viene siendo habitual, un Open Day para presentar sus creaciones de la próxima temporada Primavera –Verano 2018. Trajes muy elegantes, de colores vivos, inspirados, como la propia Teria dice, en sus clientas.

¿Qué vamos a ver en esta nueva colección?

Lo último que he creado, que es una ropa que hay que vender y se pueda llevar. Yo no creo que tenga que hacer un producto solo para lucirte y luego que no sirva para nada, para tan solo tener un minuto de gloria. Primavera – verano, es una época de eventos, con mucha boda, comuniones y demás, y eso es lo que más me inspira realmente.

En pocos años se ha convertido en toda una referencia con precios realmente asequibles.

Pienso que hay que buscar un sitio y afortunadamente, lo que hacemos es crear una ropa que no hay en el mercado. Por ejemplo, Zara no tiene esta ropa un poco más sofisticada dirigida a eventos y demás. Pienso que hemos encontrado ese hueco, y es lo que estamos desarrollando. Precisamente para mí, como he dicho antes, lo que me inspira es lo que quiere la clienta. Hemos pasado de llevar el vestido Lady, ajustado a la cintura y ahora quieren ir más apretaditas o más fluidas.

Estas en pleno barrio de Salamanca en Madrid. ¿Te has planteado otras zonas?

No, y al final Madrid es pequeño. La gente se recorre las tiendas, lo de ir de compras es una actividad un tanto lúdica y las clientas siempre vienen. Las demás se recorren diferentes zonas y cuando lo conocen generalmente suelen volver.

No deja de crecer. ¿Se va a convertir en la próxima Amancio Ortega?

No tengo esas pretensiones (risas). De momento tenemos 10 tiendas en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Santander, La Coruña, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Madrid, aparte de 15 franquicias. En Cataluña habíamos visto una tienda hace 8 meses y habíamos cerrado el acuerdo, pero a los dos días los propietarios querían subir el alquiler en 2.000 euros y eso nos enfadó bastante. Si tú das una palabra, no puedes retractarte, y no hemos insistido. Después de lo que está pasando, nos alegramos muchísimo.

¿Que opina del "Independentismo"?

Después de todo lo que se ha sacrificado España para entrar en Europa, que ahora un grupo se quiera independizar sin darse cuenta del enorme daño que está haciendo al país, me parece terrible.

Carlos P. Gimeno y Teria Yabar | Guadalupe Larry

Se puede apreciar que es una colección un tanto barroca. ¿Influye la mejoría de la crisis en introducir más volantes? ¿Es cuestión de moda o es que ya estamos saliendo del agujero?

Yo siempre he sido muy barroca a pesar de la moda, porque cuando la mujer quiere algo, son como los niños con los juguetes, se compra algo que de verdad le haga feliz. Yo siempre hice una ropa muy especial. Lo que ocurre es que la moda siempre va cambiando dentro del estilo de cada persona, que eso no hay que perderlo si se va evolucionando.

¿Enviaría ropa a la Reina?

Prefiero no responder y así evitar enemistarme. Le hemos enviado el catálogo y ella tiene un criterio muy personal, pero nunca se ha puesto nada.

¿Le gusta cómo viste?

Me gusta una mujer más natural, una mujer que no esté tan pendiente de su imagen. No es de mi estilo, la mujer a la que yo toco es una mujer que trabaja, madre de familia, que se mueve, un día puede tener el pelo más o menos arreglado... en resumidas cuentas, una persona viva, trabajadora. Pienso que Doña Letizia no apuesta por nada, no sabe por dónde van los tiros. Conozco a su estilista, y se ha llevado cosas pero nunca ha elegido nada. No vivo de la Reina Letizia, afortunadamente, tengo muchas clientas que son muy fieles, que que son mis reinas de verdad. Hemos hecho mucho para diferentes series como Velvet, entre otras, y afortunadamente tengo un gran equipo que trata a todos esos estilistas maravillosamente, una tienda muy grande donde se trabaja muy bien y una colección muy amplia que nos permite hacer muchos programas.

¿Cuándo va a hacer hombre?

No puedo, además no entiendo al hombre, sí a la mujer.