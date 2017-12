Esta semana se difundía en las redes sociales la última campaña de la firma de lencería Calzedonia, cuya imagen para España es Sara Carbonero. El anuncio me saltaba en el inicio de mi Facebook, y consistía en un vídeo en el que la periodista paseaba por diferentes lugares con distintas medias de la marca. Me detuve unos minutos a leer unos comentarios que destacaban. Para mi sorpresa me encontré con decenas de críticas, la mayoría destructivas, hacia la embajadora de la marca. Que si no sabe andar, que si las medias le quedan fatal, que si es sosa hasta para anunciar medias, y demás mensajes que sólo buscan destruir en lugar de construir.

Partiendo de la base de que todos tenemos nuestras opiniones y que tenemos la libertad de expresarlas, sólo he apreciado odio en todas esas palabras. Carbonero nunca fue santo de mi devoción, ya lo saben, pero viendo cómo descalifican de esa manera a una mujer, me entran ganas de tener mi "momento Mou" -¿recuerdan aquella mítica rueda de prensa con el Real Madrid tras un penoso resultando en la Champions y los porqué de José Mourinho?- . Mi momento porqué no a modo de pregunta retórica como en el caso citado, sino como un mecanismo de entender de verdad qué se le pasa por la cabeza a todas esas mujeres que con semejante crueldad destruyen, verbalmente y bajo el anonimato la mayoría, la imagen de una persona que nada les ha hecho.

¿Porque es guapa y rica? ¿Porque transmite, además, felicidad? ¿Porque trabaja en lo que le gusta? ¿Porque es madre de dos niños preciosos? ¿Porque tiene una vida fantástica?

El día en que las mujeres nos unamos creo que otro mundo será posible. Como dice mi buen amigo el fotógrafo Juan Carlos Vega, si los gays han conseguido unirse para dar lugar al Orgullo Gay y encontrar solidaridad los unos con los otros, ¿cuándo las mujeres dejaremos de atacarnos entre nosotras?

Mañana son las famosas campanadas y el turno va a ser para Cristina Pedroche. Un personaje con el que poco a poco he ido reconciliándome. Creo que puedo afirmar que ya he superado su indignación en Zapeando por haber afirmado yo en aquel programa de fútbol eso de que había muchas mujeres que no entendían el fuera de juego. Lo que nunca me dejaron explicar fue que no es que las mujeres fueran o sean incapaces de entenderlo, sino que al haber menos mujeres que consumen este deporte porcentualmente hay más mujeres que no entienden qué es el fuera de juego pero principalmente porque no les interesa el fútbol en cuestión.

Imagino ya el aluvión de críticas e insultos, la mayoría de mujeres, hacia lo que hace o deja de hacer Pedroche con su cuerpo y sus hábitos. Que sí, que a mí tampoco me gusta, aunque he de confesar que en los últimos años su estilo se ha ido sofisticando, en parte gracias a Josie y un equipo de profesionales. Pero cebarse en la Nochevieja a través de las redes sociales con una mujer, y en esos términos que ya conocemos de otros años, me provoca mucha rabia e impotencia.

No caeré en el error de arremeter contra Terelu Campos, a pesar del desafortunado espectáculo retransmitido en Telecinco el pasado miércoles, en donde la hija de la periodista se dedicaba a regatear el precio de una falsificación de un bolso -ya no sé si era reloj- de Michael Kors por 120 dólares. Desafortunado, sí. Quiero creer que no es más que una enajenación puntual. Cuestión aparte es que comprar un falso Michael Kors es doblemente innecesario, ya que la firma americana es, a su vez, una barata imitación de Louis Vuitton. Por lo que se estaría adquiriendo algo así como una imitación al cuadrado.

Al 2018 le pido coherencia en los insultos en las redes, y la búsqueda de la paz y la dignidad, porque un mundo más honesto es posible si curamos los complejos y los miedos. Mejor actuar guiados por el amor que por el miedo.