Las teorías de que hay vida en Marte tienen un nuevo indicio para sostener sus argumentos. La NASA publicó en la página web de la misión del vehículo Rover Curiosity una foto en la que se puede ver un objeto que parece una cuchara recubierta de arena.

La imagen, tomada en marzo de 2016, se ha publicado recientemente por UFO Hunter en su canal de YouTube, donde se puede leer: "Hay una cuchara gigante en Marte. Es una cosa increíble. Probablemente perteneciente a una civilización perdida". Lo cierto es que en la imagen no se puede saber si es grande o no ya que no hay ningún otro elemento con la que compararla.

Según informa Dailymail, es la segunda cuchara que aparece en el planeta rojo en los últimos años, de ahí que muchos se lancen a especular sobre la existencia de vida en Marte. Sobre todo si lo unimos a que el año pasado se descubrió por primera vez la existencia de agua en estado líquido en el planeta.