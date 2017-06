Javier Cárdenas la lía al relacionar el aumento del autismo con las vacunas

El presentador del programa Levántate y Cárdenas de Europa FM ha provocado un aluvión de reacciones y críticas en las redes sociales después de que este miércoles se hiciera eco de un viejo bulo desacreditado hace más de una década que vincula las vacunas a los niños con el autismo. Las palabras de Javier Cárdenas en su programa radiofónico son las siguientes:

Una reflexión más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca. Ya lo dijo incluso Obama: el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal, seguro, desde un punto de vista de vacunas. Muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en hechos importantes: que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea. Pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos diez años, casi un 80%, los casos de autismo. Y evidentemente no han aumentado de casualidad.