Un año más, la empresa de Mark Zuckerberg ha publicado los temas que han sido más populares en este 2016 que está a punto de terminar. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Pokemon Go, la política en Brasil, las Olimpiadas de Río de Janeiro, el Brexit, o las muertes de David Bowie y Muhammad Ali han sido las noticias que más reacciones han provocado en la popular red social.

También destaca el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos que denunciaba las muertes de ciudadanos de raza negra a manos de las fuerzas de seguridad norteamericanas. El comentario del candidato filipino Rodrigo Duarte llamando "hijo de puta" a Barack Obama ha ocupado el puesto número cinco de lo más comentado del año. La Super Bowl, uno de los acontecimientos deportivos del año, se ha situado este año en la octava posición.

Desde Facebook comentan que la lista se ha elaborado midiendo la frecuencia con la que un tema se ha mencionado en la red social entre el 1 de enero y el 27 de noviembre.

Por primera vez, han publicado la lista de los diez vídeos más vistos gracias a su nueva herramienta Facebook Live. Como no podía ser de otra forma, la lista está encabezada con unos 165 millones de reproducciones por la conocida como Chewbacca Mom, aquella madre estadounidense que se graba poniéndose la careta del popular personaje de Star Wars y que se ríe con los sonidos emitidos por la máscara de 'Chewie'. Las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos han estado muy presentes en la lista de lo más popular del año y el fenómeno Pokemon Go.

Candace Payne: Chewbacca Mom

Ted Yoder: Soundscapes

Atlanta Buzz: People are lining up to hug police officers in Dallas

NBC News: Election results

Under the Hood: Video of a truck completely carved out of wood

Viral Thread: Population count from US to CA