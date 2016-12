EEUU te pedirá tu Facebook y Twitter para entrar al país

A mediados de año la administración Obama empezó a estudiar la posibilidad de pedir a los visitantes sus perfiles en las redes sociales para investigarles y prevenir posibles atentados terroristas. Desde el 19 de diciembre ya es un hecho.

En el formulario que tienes que rellenar por internet para pedir el visado, conocido como ESTA, aparece un desplegable en el que los viajeros tienen que introducir la información "asociada con su presencia online", es decir, donde pones el nombre de usuario que tienes en las redes sociales que utilizas.

A todos los que han viajado a Estados Unidos les ha resultado curiosa la pregunta "¿Busca participar o alguna vez ha participado en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio?". Evidente que nadie en su sano juicio pondría un ‘Sí’ en esa pregunta. Ahora es más de lo mismo porque compartir tus redes sociales con las autoridades norteamericanas es opcional, aunque se especula con que el hecho de que no las compartas te puede hacer sospechoso, aunque no te negarán la entrada si no lo rellenas.

Con esta nueva medida lo que buscan es "identificar potenciales amenazas" ya que los terroristas suelen usar las redes sociales para hablar de posibles atentados.

Google o Facebook ya transmitieron su preocupación por cómo serían tratados los datos obtenidos a través del formulario del visado, aunque las autoridades aseguran que está muy claro cómo se guarda la información y quién puede acceder a ella.