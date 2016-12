¿Cuáles son los vídeos más vistos del año?

El portal audiovisual ha seleccionado los vídeos que "marcaron tendencia" en 2016 teniendo en cuenta no sólo su número de reproducciones, también el tiempo de visualización, el número de comentarios y "me gusta" que recibieron y las veces que fueron compartidos.

El himno oficial de la selección española de fútbol, 'La Roja baila', y la parodia que hicieron Los Morancos del videoclip 'La bicicleta' de Carlos Vives y Shakira han sido los vídeos más populares en Youtube en España en 2016.

Tras éstos figuran en la lista de piezas más populares el videoclip 'Pen Pineapple Apple Pen' -de Chee Yee Teoh-, el anuncio de la lotería de Navidad y un vídeo de El Rubius.

En el apartado musical, la audiencia española de Youtube se decanta por el pop latino: marcaron tendencia este año 'La bicicleta', de Carlos Vives y Shakira; 'Hasta el amanecer', de Nicky Jam; 'Duele el corazón', de Enrique Iglesias con Wisin; 'Andas en mi cabeza', de Chino y Nacho junto a Daddy Yankee; y 'Baila conmigo', de Juan Magán.

Fuentes de Youtube han indicado a Efe que los vídeos más populares de la plataforma pertenecen a las categorías de entretenimiento, música y videojuegos y que crecen cada vez más las relativas a deportes, maquillaje, estilo de vida, cocina y viajes.

A nivel global, las piezas más populares fueron el viaje en coche de la cantante Adele con el presentador James Corden, la canción 'Pen Pineapple Apple Pen', un vídeo pedagógico titulado '¿Qué hay dentro de una serpiente de cascabel?', un corto de Nike protagonizado por Cristiano Ronaldo y la actuación de la adolescente Grace VanderWaal en el programa 'America’s Got Talent'.

En cuanto a la música, la audiencia mundial de Youtube aupó 'Work from Home', de Fifth Harmony -con más de mil doscientos millones de visualizaciones-; 'This is what you came for', de Calvin Harris con Rihanna; 'Hasta el amanecer', de Nicky Jam; y 'Work', de Rihanna junto a Drake.