Por primera vez en la historia de Twitter, el tuit más retuiteado del año ha sido español, teniendo al famoso youtuber, El Rubius, como protagonista. El tuit "Limonada" de El Rubius fue retuiteado más de 1,3 millones de veces, alcanzando el número uno del ránking mundial. Con la llegada del final de año, Twitter ha recopilado los momentos más importantes del año en la red social bajo el hashtag #ThisHappened.

En el podium de los más retuiteados del año, encabezado por El Rubius, le siguen Harry Styles y la candidata Hillary Clinton. Por su parte, en el ránking de los hashtags, el más utilizado fue #eurovision, dedicado al concurso musical europeo. La lista la completan usados, multitud de disciplinas y acontencimientos como #Rio2016, en segunda posición, #Pokemongo, #Euro2016, #Brexit, #Debate13j o #26j, entre otros.

"Cuando suceden grandes acontecimientos en el mundo se reflejan en Twitter. Además, algunos sólo suceden aquí, y eso nunca ha sido más cierto que en este año 2016. Desde el proceso electoral en España hasta eventos globales como los Juegos Olímpicos de Río 2016, todo ha sido contado en 140 caracteres", asegura el managing director de Twitter en España, Pepe López de Ayala.

When life gives @Rubiu5 lemons, he makes the most Retweeted Tweet of the year. #ThisHappened pic.twitter.com/HtaTy1W5Tg