Twitter anuncia tres medidas contra el acoso a usuarios

La red social de microblogging ha anunciado en su blog tres medidas para hacer Twitter "un lugar más seguro". Continúan así con lo iniciado en noviembre cuando estaban asegurando sus progresos contra los abusos.

A partir de ahora se incorporan tres funciones de seguridad para combatir el acoso y el abuso de otros usuarios. En realidad, los mensajes, fotos o vídeos ofensivos seguirán estando en la red social pero habrá que buscarlos para acceder a ellos.

Así, la primera es una función de búsqueda segura que eliminará de los resultados los comentarios e imágenes ofensivas. Esta característica podrá ser activada o desactivado a petición del usuario.

Además, van a implementar nuevos algoritmos para impedir que usuarios expulsados y vetados de la plataforma vuelvan a registrarse con otra cuenta de correo electrónico.

Otro mecanismo se ocupará de identificar y esconder contenido "potencialmente abusivo" o de "baja calidad" que seguirá estando disponible pero apartado en una pestaña de "respuestas menos relevantes" que estará oculta a no ser que el usuario la active.

La semana pasada ya introdujeron nuevas medidas para que los usuarios pudieran silenciar, bloquear o denunciar las cuentas que estuvieran recurriendo en cualquier tipo de abuso o acoso, así como bloquear palabras claves o frases enteras. El propio vicepresidente de la red social, Ed Ho, anunció en su cuenta que pronto desarrollarían nuevas fórmulas contra el acoso después de pedir disculpas por su lentitud para frenar el acoso y los ataques personales en la plataforma.

Making Twitter a safer place is our primary focus and we are now moving with more urgency than ever.