Descubre todo lo que Facebook sabe de ti

Lo que empezó siendo una red social que ponía en contacto a amigos y familiares lejanos con los que habías perdido el contacto se ha convertido en un centro de recopilación de tus datos y tus gustos. Desde que te metes en tu sesión de Facebook estás transmitiendo y diciendo a la empresa toda tu información.

Hang Do Thi Duc y Regina Flores Mir han desarrollado una herramienta de código abierto para recopilar y decirte todos los datos que está obteniendo la empresa de Mark Zuckerberg gracias a tu navegación por la red social. Data Selfie, que así se llama esta extensión para el navegador Google Chrome, reúne en segundo plano información sobre tus "me gusta", tus comentarios, las páginas visitadas, tus compras, etc... de tal forma que te revela lo que la red social sabe de ti.

Lo que hace esta extensión, con el lema "Queremos devolverte tus datos de Facebook", es enviar de forma anónima esa información capturada al superordenador IBM Watson y al algoritmo de Apply Magic Sauce a través de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API). El informe que se genera en Data Selfie revela un perfil completo de tu vida.

En IBM Watson se determina tu personalidad como gustos, valores, tendencias sociales, recurre al análisis lingüístico para detectar el tono de los textos escritos para saber tus emociones y hasta tu estilo de escritura. Apply Magic Sauce predecirá tu perfil psicológico y demográfico a partir de los rastros que vas dejando en Facebook, como tu tendencia política, si eres religioso, tus hábitos de consumo, situación sentimental o el deporte que practicas.

El perfil tendrá mayor credibilidad cuanto más tiempo pases en Facebook, aún así Flores Mir reconoce que "los resultados no son necesariamente exactos al cien por cien". "Lo que Data Selfie hace es mostrar solo una pequeña parte de la punta del iceberg de todos los datos. Pero queremos que la gente conozca cómo funciona el proceso de captación de datos personales".

La intención que persiguen los creadores de esta extensión crítica con la red social es concienciar a la gente de lo fácil que es recabar tu información privada para usarla a su antojo.