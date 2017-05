WhatsApp deja de funcionar por segunda vez en dos días

Para muchos usuarios, especialmente en España, la aplicación de mensajería WhatsApp se ha convertido en una herramienta básica de comunicación y una de las principales razones por las que miramos el teléfono cada dos minutos a ver si hay alguna actualización interesante. Nuestra adicción al servicio ahora propiedad de Facebook ha sufrido dos parones en dos días consecutivos. Este miércoles el fallo empezó a notarse a partir de las diez de la noche, hora española, y ha sido confirmado por servicios como DownDetector. Así que no, no eres el único al que le falla.

No obstante, aunque un fallo general del servicio como pasara en la Nochevieja de 2015 no es algo inaudito, sí sorprende que se den dos caídas en dos días consecutivos. Los rumores apuntan a que WhatsApp se estaría preparando para un cambio bastante radical, lo cual explicaría –aunque no justificaría– que los servidores de la compañía tuvieran fallos mientras los preparan para la nueva versión. El nuevo WhatsApp sería un servicio en la nube, lo que significa que guardarían nuestras conversaciones en sus servidores, en lugar de hacerlo como hasta ahora en los teléfonos de los usuarios. Copiarían de este modo a su rival Telegram y provocarían nuevas quejas y preocupaciones sobre la privacidad de nuestras conversaciones. Nada que preocupe mucho a Mark Zuckerberg, como todos sabemos.

Pero eso sigue siendo, por ahora, pura especulación. WhatsApp no ha hecho ningún comunicado público sobre el fallo y además de convertirlo en tendencia en Twitter, sus usuarios se han tenido que refugiar en alternativas como el propio Telegram, Line o, incluso, horror, los SMS. Sin embargo, poco después de medianoche el servicio ha comenzado a funcionar de nuevo. La caída ha durado unas dos horas.