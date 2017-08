El incidente del desafío de la Ballena Azul: ¿qué precauciones deberían tomar los padres?

El juego del desafío de la Ballena Azul es una enorme amenaza para la sociedad que está haciendo que jóvenes y adolescentes vulnerables a su influencia se suiciden. Un reciente incidente acabó con el suicidio de una estudiante de 14 años de edad en la India, haciendo que la alarma llegue a la sociedad y que los padres se preocupen por sus hijos. Pero, ¿qué pueden hacer los padres por la seguridad de sus hijos?

La gente que aún no conoce este juego debe prestar atención. El juego de la Ballena Azul es un desafío en el que los jóvenes son el objetivo de un grupo de administradores en las redes sociales donde los adolescentes que juegan tienen que realizar diferentes tareas en un periodo de 50 días. Los desafíos comienzan por cosas triviales como ver una película de terror, escuchar música, etc. A medida que progresan el juego se convierte en algo más peligroso en el que los jugadores tienen automutilarse o herirse. Esto incluye clavarse agujas en los brazos, cortarse las venas, mutilar partes del cuerpo, y por último suicidarse.

En una generación con internet y redes sociales todos sabemos que nos estamos alejando los unos de los otros y que ya no nos comunicamos con nuestras familias. A pesar de tener una gran cantidad de amigos online, los adolescentes a menudo se sienten solos en sus vidas. Esta parte tan sensible de su vida es explotada por algunos criminales. El desafío de la Ballena Azul fue iniciado por un estudiante ruso de Psicología llamado Philipp Budeikin, quien fue expulsado de dicha universidad. Más tarde, se hizo responsable de comenzar el juego ya que quería limpiar la sociedad de gente que él consideraba no apta para vivir. Acabó siendo arrestado y sentenciado a cumplir condena en prisión. El juego ha llevado a numerosos adolescentes a la muerte. Algunos han podido ser rescatados mientras que otros tuvieron una miserable muerte. El incidente más reciente ha sido el misterioso suicidio de una estudiante india de 14 años que supuestamente participó en el desafío de la Ballena Azul.

Ahora que tienes una idea de cómo funciona este terrible juego y sus consecuencias, debes estar atento y prestar atención al entorno de cualquier niño que conozcas.

Muertes y heridas

A este desafío se le asocian las muertes de más de 130 niños en Europa del este, así como dos adolescentes en Estados Unidos. Incluso varios niños entre los 10 y 12 años se han autolesionado a causa de su adicción al juego. Adolescentes de Colombia, China, India, Argentina, etc., han participado en el juego y se han herido a sí mismos.

Las páginas de las redes sociales están buscando y eliminando cualquier grupo que sea sospechoso de estar relacionado con los juegos y el suicidio. No hay una aplicación llamada Ballena Azul, este desafía en salas de chat y grupos. Numerosos usuarios habían colgado en Instagram fotos con las heridas que se habían realizado. Ahora Instagram muestra un aviso a todos los usuarios que traten de buscar el "desafío del suicido", dirigiéndoles a la página de Samaritans, una asociación para prevenir el suicidio afincada en Reino Unido.

¿Qué precauciones pueden tomar los padres?

Todos los padres tendrían que tomarse este asunto con la máxima seriedad posible. Deberían interactuar más a menudo con sus hijos, echando un vistazo a lo que hacen, con quién pasa el rato, y los grupos de chat en los que conversan.

Un punto importante a tener en cuenta es que un juego de suicidio no se presenta ante los adolescentes con el nombre de "juego de suicidio". Suelen camuflarse como un juego normal con desafíos. Es por ello que los padres deberían estar cerca de sus hijos, tratando de saber todo lo que puedan sobre sus círculos sociales, sus intereses y tratar de ayudarlos a lidiar con cualquier tipo de depresión o las presiones que reciban de sus compañeros.

Hoy en día hay apps disponibles para rastrear la actividad de tus hijos. Puedes localizar el teléfono, ver lo que hacen y las páginas web a las que acceden. Estas aplicaciones son de gran ayuda.