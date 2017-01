No es que el mesenterio no fuera conocido hasta ahora: incluso Leonardo da Vinci lo incluyó en sus dibujos sobre anatomía humana en el siglo XVI. Pero no se conocía bien y hasta ahora se creía que era un conjunto de estructuras separadas y fragmentadas en nuestro sistema digestivo. Pero un estudio publicado en The Lancetpor J Calvin Coffey, profesor de cirugía de la Universidad de Limerick, ha revelado que en realidad es una estructura única y cohesionada que justificaría su clasificación como órgano.

"En el estudio concluimos que tenemos un órgano en el cuerpo que no ha sido reconocido como tal hasta ahora", asegura Coffey, quien cree que una mejor comprensión y estudio del mesenterio podría llevar a intervenciones quirúrgicas menos invasivas, con menos complicaciones, una recuperación más rápida y menores costes. "Hasta ahora no ha existido un campo científico especializado en el mesenterio. Nosotros hemos establecido su anatomía y estructura. El siguiente paso es la función. Si se entiende su función se puede identificar si funciona mal y eso te lleva a la enfermedad. Si se pone todo eso tenemos la base de toda un área científica nueva", concluye Coffey.

No obstante, esa consideración está lejos de ser unánime. El mesenterio, que conecta los intestinos con la pared abdominal, no está considerado oficialmente como órgano por la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, cuyo secretario general, el doctor alemán Friedrich Paulsen, considera que la prensa ha exagerado los hechos. El artículo de Coffey sólo sería una sugerencia que apuntaría a que "sería útil reconocer al mesenterio como órgano para entender mejor su función y personalmente estoy de acuerdo en que podría ser conveniente", según publica Hipertextual.

El principal problema por el que el mesenterio es tan desconocido es que por su situación sólo puede ser estudiado en humanos por vía quirúrgica. De color amarillento por estar formado básicamente de grasas, podría estar implicado en trastornos como la enfermedad de Crohn. Pero aún habrá que esperar a ver si finalmente se le reconoce oficialmente como un órgano.