Tu iPhone está en riesgo, actualízalo ahora mismo

Hace diez días que Apple recibió un aviso que le alertaba de la existencia de un malware que aprovechaba tres debilidades de su software iOS. Fue un activista de Oriente Medio quien recibió un mensaje trampa que le ofrecía acceder a secretos sobre presuntos presos torturados en las cárceles de su país, Emiratos Árabes Unidos. Por suerte para el resto de usuarios del iPhone, Ahmed Mansour llevó su terminal a Citizen Lab, en la Universidad de Toronto, para que analizaran su móvil. Fue entonces cuando descubrieron el malware que se había instalado y el peligro que suponía.

Usuarios de todo el mundo han recibido a través de la aplicación de mensajería de Apple, iMessage, ese mismo enlace que instalaba este software dañino con privilegios a nivel kernel y que permitía espiar cualquier actividad del usuario del iPhone, iPad o iPod. Es decir, podían leer los mensajes de texto, los emails o robar nuestras contraseñas, además de grabar cualquier tipo de sonido a través del micrófono.

Tanto si has sido víctima de este ataque como si no, la compañía de Cupertino recomienda actualizar el software a la versión 9.3.5 para evitar que se instale malware o para protegerlo si lo has instalado de manera inconsciente.

Para ello, ve a Ajustes > General > Actualización de software. El dispositivo buscará la versión actualizada por Apple y solo tendrás que pulsar sobre ‘Descargar e instalar’.