Apple presenta el nuevo iPhone 7 resistente al agua, con dos cámaras y mejor batería

Siempre hay grandes expectativas cuando llega el momento de que Apple presente un iPhone con cambios sustanciales de diseño, que es lo que viene sucediendo los años pares desde la presentación del iPhone 4 en 2010. Pero esta vez ha resultado un poco decepcionante. Aunque queda verlo en las tiendas, lo que hemos podido observar durante la presentación es un diseño muy parecido al del iPhone 6 pero con un nuevo acabado negro brillante para añadir a la gama habitual y el adiós a las bandas horizontales de distinto tono arriba y abajo.

Lo que sí permite el nuevo diseño es que el iPhone 7 sea resistente al agua, cumpliendo con el estándar IP67. No lo podremos sumergir, pero sí se podrá mojar o cubrir de polvo sin riesgos. Para poder lograrlo han rediseñado el botón de Inicio, que deja de ser mecánico para ser capaz, como la pantalla, de detectar la fuerza con que se pulsa, permitiendo responder de distinta manera dependiendo de cómo lo apretemos.

Por tanto, al final el principal foco de interés ha estado en las novedades técnicas. Como siempre, los nuevos iPhone vendrán equipados con un nuevo procesador, llamado en esta ocasión A10 Fusion, que presume de tener cuatro núcleos: dos de alto rendimiento que lo hacen un 40% más rápido que el A9 y otros dos que necesitan un quinto de la energía para cuando no necesitemos tanta potencia, que es casi todo el tiempo. El rendimiento gráfico también sería un 50% mayor que el de su antecesor. Y la gama dobla su capacidad de almacenamiento, pasando de 16, 64 y 128 GB a 32, 128 y 256.

La pantalla también se ha renovado y es un 25% más brillante, lo que mejorará la visibilidad en exteriores, además de contar con una gama de colores más amplia. Y aunque no han dicho nada, también debe consumir algo menos, porque la batería del iPhone 7 durará dos horas más que el 6s y el iPhone 7 Plus una hora más que su antecesor. Pero el interés ha estado sobre todo en sus características multimedia.

La doble cámara del 7 Plus

Lo primero, la cámara. El iPhone 7 de 4,7 pulgadas ha mejorado su cámara con unas lentes compuestas de seis elementos y con apertura f/1.8 que deja entrar un 50% más de luz, lo que facilitará las fotos de noche, además de estabilizador óptico y un nuevo procesador de señal que le hace todo tipo de cosas a las fotos automáticamente al tomarlas. El flash ahora cuenta con cuatro LED que le permiten emitir una luz un 50% más brillante y con capacidad para detectar el parpadeo de las luces artificiales y compensarlo. Y la frontal, la de los selfis, cuenta con 7 megapíxeles y algunas de las características de su hermana mayor trasera, como la estabilización óptica.

Pero la novedad real está en el modelo 7 Plus de 5,5 pulgadas, que incluye una doble cámara. Pero en lugar de ser idénticas y usarlas para sacar fotos y vídeos en 3D, que es algo que suena muy bien pero luego no usa casi nadie, lo que ha hecho Apple es montar dos lentes distintas. La primera es de uso general e idéntica a la del iPhone 7, pero la segunda intenta ser un teleobjetivo, o todo lo tele que puede ser en este tamaño, para poder hacer mejores zoom y, cuando el software esté disponible a final de año, jugar con la profundidad de campo. Sí, gracias a las dos cámaras y al procesador de señal el teléfono detectará qué estamos fotografiando, sea persona u objeto, y lo mostrará enfocado, mientras al mismo tiempo desenfocará el fondo dando a nuestros vídeos e instantáneas una apariencia profesional que no se espera uno de un móvil.

Sin conector de auriculares

Como se esperaba, Apple ha eliminado el conector de auriculares analógico de toda la vida, de modo que sólo podremos conectar los auriculares a través del puerto Lightning. No obstante, además de incluir cascos compatibles con cada iPhone, también se incluye un adaptador para conectar cualquier tipo de auricular al teléfono. Apple ha justificado el cambio argumentando que para poder mejorar el teléfono sin aumentar su tamaño hay que hacer sacrificios, insinuando que gracias a eso ahora dispone de dos altavoces para escuchar música y películas en estéreo. Pero posiblemente la causa real sea el nuevo foco puesto en los auriculares inalámbricos.

Así, podremos gastar aún más dinero en productos de Apple comprando los AirPods, dos pequeños auriculares para introducir en el oído completamente inalámbricos, sin cable que los conecte entre sí. Apple asegura que no hace falta emparejarlos con el dispositivo ni encenderlos para que sean igual de cómodos de usar que los habituales: detectan que los estamos metiendo en el oído. O más, dado que no hay cables que se enreden. Tienen micrófonos para poder usarlos de manos libres o para hablar con Siri, en cuyo caso podremos usar sólo uno de los dos. La batería durará 5 horas. La empresa Beats, ahora propiedad de Apple, también lanzará una gama de auriculares inalámbricos más grandes y tradicionales.

Precios y disponibilidad

Los nuevos iPhone podrán reservarse a partir de este mismo viernes 9 de septiembre, pero las ventas comenzarán una semana después, el 16, en varias decenas de países entre los que se encuentra España. El modelo más pequeño costará 769 euros en su opción más básica de 32 GB, 879€ la de 128 GB y, finalmente, 989€ la de 256. Por su parte, el iPhone 7 Plus será más caro y costará 909, 1.019 y 1.119€ respectivamente. Los auriculares AirPods, por su parte, estarán a la venta a finales de octubre por 179€.

En esta ocasión, Apple ha decidido mantener el resto de su gama, de modo que podremos seguir comprando el iPhone SE de 4 pulgadas desde 489€ y los 6s y 6s Plus lanzados hace un año por 659 y 769€ en sus opciones de almacenamiento más bajas, de 16 GB.