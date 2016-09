Apple estudia comprar McLaren

Hace ya años que el interés de los gigantes tecnológicos Google y Apple por los coches resulta patente. Hasta la fecha, los únicos productos comerciales fruto de ese interés son los acuerdos con diversos fabricantes para integrar los sistemas operativos móviles de ambas compañías en las pantallas de los coches. Google lleva también mucho tiempo publicitando sus progresos en el desarrollo de vehículos eléctricos que se conduzcan solos. Pero Apple, como siempre, ha mantenido en secreto sus intenciones, lo que ha llevado a disparar las especulaciones, que sugerían un proyecto muy parecido a su rival.

Según el diario financiero británico Financial Times, la compañía norteamericana estaría ahora en negociaciones con McLaren Technology Group. Además de la conocida escudería de Fórmula 1, la empresa también dispone de un grupo dedicado al I+D y otro que fabrica algunos de los supercoches deportivos más caros y deseados del mundo, que posiblemente sería el objeto de deseo de la empresa de la manzana. Hay que destacar que, como otros fabricantes especializados como Ferrari o Koenigsegg, ha lanzado al mercado en los últimos años vehículos deportivos híbridos, una tecnología que podría encajar dentro de la imagen de compromiso con el medio ambiente de Apple.

La compra estaría lejos de ser cara para la empresa de Cupertino. Les supondría un gasto de entre 1.000 y 1.500 millones de libras, mientras que los fabricantes de auriculares Beats, su última adquisición de tronío, les supusieron 3.000 millones de dólares. No obstante, las fuentes del Financial Times no han aclarado si se quedarían con la empresa o se limitarían a invertir como parte de una colaboración que cristalizaría cuando Apple lanzara su propio coche. Ninguna de las empresas ha comentado nada al respecto.